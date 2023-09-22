Семейная или IT: как мы с мужем выбирали ипотеку на квартиру в Набережных Челнах

Фото: Светлана Маковеева

Аналитики сервиса Домклик подвели итоги августа и выяснили, что Татарстан попал в число регионов, где за месяц было выдано больше всего кредитов на покупку жилья. По этому показателю республика занимает восьмое место в ТОП-10. За август здесь было оформлено 5 тысяч займов, это на 22% больше, чем в июле. Эксперты уверяют: немаловажную роль в рекорде играют льготные программы ипотеки, которые повышают ее доступность и стимулируют спрос.

Вариантов жилищных кредитов с господдержкой сегодня довольно много. И порой челнинцам непросто определиться, какая именно льготная программа подойдет больше прочих. Именно так произошло с молодой парой из нашего города — Андреем и Кристиной. Кристина рассказала, как их семья в итоге определилась с нужным кредитом и какие факторы повлияли на их решение.

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Только новостройки и частные дома

Решение взять ипотеку назревало давно — после рождения ребенка в однокомнатной «хрущевке» стало тесновато. На одном малыше мы останавливаться не собираемся, поэтому надумали сразу смотреть не «двушки», а трехкомнатные квартиры — неизвестно, сколько еще продлятся льготные программы по ипотеке и как в будущем могут измениться их условия.

Своих сбережений у нас было не так уж много — только на ремонт и кое-какую мебель. Зато мы рассчитывали в качестве первоначального взноса использовать деньги от продажи своей «однушки» и материнский капитал. Оставалось только определиться с программой льготного кредитования, подать заявку, дождаться одобрения и выставить на продажу старую квартиру, одновременно выбирая жилье попросторнее.

Изначально мы планировали воспользоваться «Семейной ипотекой» Сбера. Вроде как по всем критериям подходили — ребенок родился после 1 января 2018 года, стаж работы больше трех месяцев. Правда, на вторичное жилье оформить льготный кредит нельзя — только на новостройку или на строительство частного дома. Ждать год-другой, пока жилой комплекс сдадут, мы не хотели. К счастью, по этой программе можно выбрать и квартиру в уже построенном (или максимально близком к сдаче) новом доме — главное, чтобы в качестве продавца выступало юрлицо, например, сам застройщик. Благо что такие предложения в Набережных Челнах есть.

Мы уже практически отправляли заявку на «Семейную ипотеку» на Домклик, как вдруг обратили внимание на «Ипотеку для IT».

– А может быть, там ставки ниже и условия интереснее? – спросил меня муж Андрей, вот уже пять лет работающий программистом.

Работать не менее пяти лет

Само собой, мы пошли смотреть условия айтишной ипотеки от Сбера в Набережных Челнах.

Прежде всего сравнили, конечно, ставки и размер первоначального взноса. Первые оказались заметно ниже, чем у «Семейной», а стартовый вклад — такой же (актуальные условия смотрите в конце материала — прим. ред.).

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А вот требования к заемщикам пришлось изучать дольше. Первое, на чем остановился взгляд, — компания, где трудится потенциальный IT-ипотечник, должна быть аккредитована в Минцифры. Муж никогда не задумывался, соответствует ли его фирма этому критерию, пришлось звонить начальнику и выяснять. Оказалось, что аккредитация есть. Уже проще.

Но возник другой вопрос — готов ли супруг работать в этой компании еще как минимум пять лет? По правилам IT-ипотеки, льготная ставка действует только при соблюдении этого условия. Точнее, саму «контору» менять можно, а вот сферу — нежелательно: если в течение полугода после увольнения из одной аккредитованной компании не устроиться в другую аккредитованную, ставка по ипотеке может вырасти до базовой.

Мы довольно долго размышляли над этим пунктом — как известно, жизнь — штука непредсказуемая, и привязка к работодателю слегка нервировала. Но в итоге решили, что выгадать на ставке — важнее. В конце концов, пять лет — срок не такой уж долгий. К тому же в текущей работе мужа сейчас все устраивает. А случись что — аккредитованных Минцифры компаний много, найдется альтернатива.

Так что в итоге мы остановили свой выбор на IT-ипотеке от Сбера. Все этапы — от подачи заявки на Домклик до выбора подходящей квартиры и оформления сделки — прошли гладко и быстро. Единственное, недостающие деньги на первоначальный взнос (помимо своих накоплений и материнского капитала) мы решили одолжить у родственников. Наш дом вот-вот сдадут, но перед заселением нужно будет сделать там ремонт — слава богу, отделка у нас предчистовая. В это время мы поживем в своей старой «однушке»: продавать ее будем ближе к новоселью, тогда и вернем долги родне.

А глядя на растущие ставки базовых программ, я понимаю, что свой выбор мы сделали не только правильно, но и очень вовремя.

Фото: Валерий Звонарев

КОНКРЕТНО

Наши герои выбирали квартиру летом, с тех пор условия льготной ипотеки немного изменились, так что мы решили вынести их в отдельный пункт.

С 20 сентября 2023 года ставка по «Семейной ипотеке» в Сбере составляет от 6%, а по «Ипотеке для IT» — от 5%. Еще недавно было чуть-чуть меньше, но пару недель назад Правительство снизило субсидии кредитным организациям, и банк был вынужден отменить некоторые привычные заемщикам скидки.

С того же 20 сентября размер первоначального взноса по этим программам вырос до 20,1% — также по распоряжению Правительства РФ. Раньше было 15%. Казалось бы, отрыв заметный, но, по статистике Домклик, средняя величина первого взноса у ипотечников Сбера в августе составила 30,5% от стоимости недвижимости. Так что в новые требования заемщики должны уложиться без особых проблем. А чем больше первый взнос, напомним, тем меньше ежемесячные платежи.

Максимальная сумма, которую можно оформить по «Семейной ипотеке», — 6 млн рублей, по «Ипотеке для IT» — 18 млн. Срок выплат и там и там одинаковый — до 30 лет.

Фото: Олег Золото

Кстати, с 9 сентября Сбер начал прием заявок на «Ипотеку для IT» по упрощенной схеме: она предусматривает отмену минимального зарплатного порога для ипотечников моложе 36 лет. Раньше для оформления займа по этой программе нужно было получать очень солидную зарплату (от 70 тысяч в регионах), теперь — достаточно просто иметь доход, который позволит вернуть кредит. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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