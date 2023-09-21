Температура приблизится к рекордным значениям: В Татарстане потеплеет до +27 градусов

Спокойно наслаждаться бабьим летом можно минимум до начала следующей недели. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В республике продолжает господствовать бабье лето. Его «спонсором» стал обширный антициклон, который накрыл большую часть Европейской территории России.

«Такой аномально-теплый сентябрь на нашей территории время от времени наблюдается. Например, это случалось в 2015 году, когда большую часть первого месяца осени осадков как таковых не было, а воздух прогревался до +29, а в отдельные дни и до +32 градусов. Случалось подобное и в 2018 году. Тогда температура воздуха была в пределах от +25 до +30», - рассказали в Гидрометцентре Татарстана.

Там также заверили, что такая теплая и сухая погода сохранится в регионе вплоть до воскресенья, 24 сентября. Мало того, за счет антициклона воздух будет прогреваться до +27 градусов. Его температура приблизится к рекордным значениям, превысив климатическую норму для Татарстана на 7-9 градусов.

В начале следующей недели – понедельник и вторник, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, немного похолодает. Днем 25 сентября максимум можно будет застать +26 градусов, а потом уже +24. При этом особых осадков не ожидается, разве что во вторник, 26 сентября, местами пройдет небольшой дождь.

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