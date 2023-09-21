Татарская рок-группа GAUGA приглашает поклонников к участию в выпуске юбилейного альбома на новой краудфандинговой платформе

На краудфандинговой платформе Crowdloud творческие личности могут размещать проекты и получать поддержку от своих поклонников. Сейчас на платформе представлена казанская группа GAUGA, которая предлагает ценителям татарской лирической поэзии и рок-музыки поучаствовать в создании и выпуске их юбилейного альбома. Участники проекта могут поддержать музыкантов и получить эксклюзивные лоты, например, винил или цифровые альбомы, футболки и толстовки из лимитированной коллекции, открытки и постеры с автографами музыкантов и даже возможность попасть на репетиции группы.

Рок-группа Gauga, которая из года в год собирает сотни поклонников в городах Татарстана и Башкортостана, Москве и Санкт-Петербурге, выпустила уже 4 полномасштабных альбома и в этом году отмечает свое десятилетие. В новый альбом под названием «Алиса» войдут самые атмосферные и мистические песни коллектива, ещё не известные аудитории.

«Мы решили, что было бы здорово сделать альбом совместно с теми, кому нравится наша музыка и кто поддерживает нас многие годы. В ожидании нового релиза мы решили предложить нашим поклонникам несколько вещей, которые планируем выпустить очень ограниченным тиражом в юбилейном году. А ещё участники проекта могут стать обладателем одного из ста экземпляров нашего нового альбома на виниле с автографами музыкантов. Все полученные средства мы потратим на качественное производство пластинки и конверта, сведение и издание нового альбома», - рассказывают музыканты группы GAUGA.

В октябре GAUGA планирует сыграть свои лучшие песни с Казанским камерным оркестром La Primavera. Это первый концерт в истории современной татарской музыки, где на сцене окажется оркестр классических музыкантов и исполнители рок-музыки.