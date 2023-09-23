Сейчас «Ак Барс» занимает 2-ое место в конференции «Востока». Фото: Ак Барс

В воскресенье, 24 сентября, «Ак Барс» в очередной раз сойдется в «зеленом дерби» с «Салаватом Юлаевым». Игра чемпионата КХЛ пройдет в Казани на стадионе «Татнефть Арена» в 17.00. Рассказываем, что происходит в «Ак Барсе» перед встречей с уфимцами.

Одержали победу над «Витязем»

В последнем матче, 19 сентября, «Ак Барс» одержал победу над «Витязем» со счетом 5:4. Однако казанцы все же остались недовольны своей игрой.

«Чего-то не хватило, где-то надо было сыграть понадежнее. Согласен, что такие игры нельзя упускать, надо спокойно доигрывать, реализовывать свои моменты, заканчивать в основное время», - передает слова нападающего Дмитрия Кагарлицкого пресс-служба «Ак Барса».

Счет в матче открыл нападающий «Витязя» Виталий Попов. После по шайбе забросили форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин и нападающий Дмитрий Кателевский. Во втором периоде Яшкин снова забил гол. Затем нападающий гостей Станислав Яров сократил отставание в счете до одной шайбы. В конце игры отличились нападающие «Витязя» Илья Аркалов и Дерек Барак, а у казанцев - Дмитрий Яшкин и Вадим Шипачев.

Форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев отличился результативной передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо». Это позволило хоккеисту обогнать лучшего нападающего в истории лиги олимпийского чемпиона Сергея Мозякина. В 769 матчах Шипачев забросил 239 шайб и отдал 518 результативных передач.

Второе место на «Востоке»

Сейчас «Ак Барс» занимает 2-ое место в конференции «Востока». Казанцы уступают «Металлургу» на 3 балла и опережают на пару очков «Салават Юлаев». С начала сезона «Ак Барс» одержал четыре победы в основное время и две в овертайме.

Уступили первое «зеленое дерби» сезона

Первую игру «зеленое дерби» казанцы проиграли уфимцам со счетом 2:3. Сказалось на поражении и большое количество удалений у «Ак Барса», так в меньшинстве пропустил две определяющие шайбы.

«Тяжело обороняться втроем против пятерых. Пропустили в первом периоде, а потом и во втором. Дали много шансов. «Салават Юлаев» хорошо разыгрывал большинство, не надо было им его давать», - считает нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев.

Наиль Маганов вошел в новый состав Совета директоров КХЛ

Президент ХК «Ак Барс» Наиль Маганов в ходе голосования вошел в новый состав Совета директоров КХЛ. Вместе с ним туда вошли руководители КХЛ и клубов, судейского корпуса и Федерации хоккея России - всего 22 человека.

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