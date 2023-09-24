В чемпионатах КХЛ клубы встречались 91 раз. Фото: Ак Барс

В воскресенье, 24 сентября, в Казани на стадионе «Татнефть Арена» встретятся «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев». Рассказываем, когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию игры КХЛ.

Смотреть Ак Барс — Салават Юлаев онлайн-трансляция КХЛ бесплатно прямой эфир

Посмотреть «Зеленое дерби» «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» можно будет в бесплатной прямой трансляции по ссылке. Эфир, как и сама игра, стартует в 17.00 по московскому времени. Повтор можно будет посмотреть на канале KHL в 6 утра.

Прогнозы, статистика и история личных встреч Ак Барс — Салават Юлаев

По прогнозам с большей вероятностью победит «Ак Барс». Хотя стоит отметить, что первое «Зеленое дерби» сезона казанцы проиграли со счетом 2:3.

В чемпионатах КХЛ клубы встречались 91 раз. «Ак Барс» одержал 49 побед, а уфимская команда – 42. Самым результативным игроком «Салавата Юлаева» по итогам встреч является Линус Маркус. Среди действующих казанских хоккеистов самый успешный в очных матчах остается нападающий Кирилл Петров.

В «Восточной» конференции «Ак Барс» занимает второе место с 12 баллами, уступая «Металлургу». «Салават Юлаев» замыкает тройку лидеров, набрав 10 очков.

Напомним, ранее хоккейный эксперт Александр Кожевников заявил, что «Зеленое дерби» перестает быть центральным событием в КХЛ.

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