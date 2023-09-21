Группа «Отпетые мошенники» станет хедлайнером Дня города в Нижнекамске 2023. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

С 22 по 23 сентября жители Нижнекамска отметят 57-летие города. В эти дни пройдут торжественные мероприятия, а также выступит группа «Отпетые мошенники». Делимся, куда сходить, кто из звезд будет выступать на Дне города Нижнекамска 2023.

День города Нижнекамска — полная программа мероприятий на 22 сентября

7.30 – 10.00 – Акция «На работу на велосипеде». Для участников мероприятия в городе будут работать пять «энергетических точек» с сувенирами и фруктами: на проспекте Мира, проспекте Химиков, 49 и 36, на улице Менделеева и в Камских Полянах.

17.30 – Спектакль «Голоса города Н» в театральном комплексе «Джалиль»

День города Нижнекамска — полная программа мероприятий на 23 сентября

10.00 – Открытие бульвара им. Баки Урманче и сирингария

10.30 – Открытие комплекс «Святой ключ» после реконструкции

Экстрим-парк «Айда»

12.00 – 18.00 – Фестиваль экстремальных видов спорта и уличного искусства

Городской парк «СемьЯ»

13.00 – 14.00 – Фестиваль скандинавской ходьбы

13.00 – 16.00 – Семейная развлекательная программа: спортивные и интерактивные площадки, детская благотворительная ярмарка, фестиваль «ЭкоДвиж», выставка-ярмарка от Союза мастеров «Сделано с любовью», фото-выставка.

Проспект Шинников, площадка ТЦ «Манзара»

16.00 – 18.30 – Выставка мототехники от городских сообществ любителей мотоциклов

13.00 – 21.00 – Первый гастрономический фестиваль и ярмарка «Бахча-фест»

Кто из звезд будет выступать на Дне города Нижнекамска 2023

С 16.00 до 21.00 пройдет концерт с участием творческих коллективов Нижнекамска. Хедлайнерами праздника станут группа «Казан Егетлэре», Guns & Динара Ряхимова, а также российская поп-группа «Отпетые мошенники».

Погода на День города Нижнекамска 2023

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, на День города Нижнекамска сохранится теплая погода без осадков. Ночью температуры будут варьироваться от +5 до +14 градусов, а днем и вовсе воздух прогреется до +27 градусов.

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