Они превосходят нас по классу: что произошло после матча Рубин – Зенит

Новичкам команды было непросто "начинать с чистого листа" Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Петербургский «Зенит» разгромил казанский «Рубин» в матче восьмого тура РПЛ. Матч состоялся в столице Татарстана и завершился со счетом 3:0.

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после игры заявил, что его команда «сыграла наивно»

«Сегодня «Зенит» показал, что по классу нас превосходит, - сказал Рахимов. - Пропустили первый в контратаке, второй гол – это первый же подход во втором тайме, третий гол пропустили после нашего стандарта опять в контратаке».

На пресс-конференции тренера попросили оценить игру новичков - Ранджеловича, Чумича и Вады. Рахимов объяснил, что эти игроки тренировались всего один день и им было непросто играть «с чистого листа».

«Они не знают команду, не знают чемпионат, не знают, во что мы играем», - объяснил наставник.

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко согласился с тренером, что пропущенные голы были легкими.

«Какой-то супернеординарной передачи не было, чтобы поставить в тупик оборону. При первом голе обычная передача за спину, с которой мы должны справляться. Второй гол – простая подача. Пропускаем легкие голы, сами недовольны этим. Будем разбирать, смотреть на ошибки, пытаться исправить», - сказал футболист.

Относительно новичков Грицаенко также отметил, что прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то выводы. Но подчеркнул, что «в целом все ребята неплохие, видно, что есть мастерство».

Следующий матч «Рубин» проведет на домашнем стадионе 20 сентября – в рамках Кубка России сыграет с «Ростовом».

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