Вытолкали из машины и уехали: жителя Казани посреди города выгнали из собственного автомобиля

В погоню за гангстерами бросились не только полицейские, но и сотрудники Росгвардии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани трое неизвестных вытолкали мужчину из автомобиля и уехали на его машине в неизвестном направлении. Инцидент произошел ночью 16 сентября. О произошедшем оставшийся без личного транспорта казанец сам сообщил в полицию.

В погоню за гангстерами бросились не только полицейские, но и сотрудники Росгвардии, был объявлен план «Перехват». Угонщикам удавалось успешно скрываться от стражей порядка. Только вот неожиданно они обнаружили, что топливо на исходе. Не посчитав это серьезной проблемой, злоумышленники остановились под Казанью на АЗС, заправили полный бак бензина и снова бросились подальше от полиции. Но почти сразу заглохли, так как автомобиль оказался дизельным.

Полицейские настигли гангстеров на улице Мастеров, но сразу задержать их не удалось – они заперлись в салоне. Пришлось бить стекло. В результате угонщиков доставили в отдел полиции, а автомобиль отправили на спецстоянку.

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