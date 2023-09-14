Началось бабье лето? В Татарстане на выходных ожидается потепление до +24 градусов

При этом климатическая норма для Татарстана в первый месяц осени составляет +13,5 градуса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На данный момент погода в республике и в целом в Европейской части России формируется под влиянием обширного антициклона, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

К слову, эта картина для начала осени довольно типична для региона, когда над Атлантическим океаном усиливается Азорский антициклон с циркуляцией и теплый воздух проникает, в том числе и в Татарстан. Именно тогда и начинается то самое бабье лето. Которое, как и прогнозировал профессор кафедры метеорологии КФУ Юрий Переведенцев, видимо, придет в республику во второй половине сентября. По его словам, перед этим должна была пройти целая неделя холода. Но в этот раз жителям Татарстана, возможно, повезло. Похолодание наблюдалось всего несколько дней.

Пока все указывает на то, что в регион действительно приходит бабье лето. Гидрометцентр Татарстана уже зафиксировал превышение многолетних значений по среднесуточной температуре воздуха на 2-4 градуса. Наблюдается теплая и сухая погода.

Она сохранится и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. При этом столбики термометров днем должны показывать от +18 до +24 градусов. Осадков не будет, разве что 16 сентября из-за приближения атмосферного фронта местами ожидается небольшой дождь.

Тепло будет и в начале следующей недели. Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 18 сентября, ожидается все такая же сухая погода, воздух днем максимум прогреется до +23 градусов.

Однако ситуация с погодой поменяется уже во вторник, 19 сентября. Местами пройдут кратковременные дожди, температура воздуха немного спадет – днем от +15 до +20. Возможно, это означает конец бабьего лета. Ведь, по заверениям профессора Переведенцева, оно в Татарстане обычно длится около двух недель или всего несколько дней.

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