В Казани экстренно сел самолет с туристами из Хургады

На борту воздушного судна находились 245 пассажиров. Фото: Алина НИЗАМОВА

Во вторник, 12 сентября, около 5.15 у диспетчера аэропорта Казани незапланированную посадку запросил экипаж Боинга-757, который летел из Хургады (Египет) в Нижний Новгород. Приземляться в пункте назначения воздушное судно с 245 туристами не стало из-за непогоды. В итоге самолет благополучно сел в Казани, сообщает Татарская транспортная прокуратура.

«В воздухе экипаж самолета запросил зону ожидания по технической причине. Идет прокурорская проверка обстоятельств авиационного события в Казани. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры», - отметили в надзорном органе.

Также свою проверку произошедшего ведет и инспекция Росавиации. Отметим, что из-за непогоды в нижегородском аэропорту Стригино не только были отменены прилеты, но и вылеты.

В частности, были задержаны два рейса в Шереметьево (Москва). Как отметили в Приволжской транспортной прокуратуре, во время ожидания вылета авиакомпания предоставила пассажирам услуги в соответствии с авиационными правилами.

«Жалобы и обращения не поступали», - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, что только вчера аэропорт Казани стал объектом внимания транспортной прокуратуры, а именно один рейс. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был доставить пассажиров в Сочи, вернулся после взлета из-за технической неисправности.

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