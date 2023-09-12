По прогнозам игра с большей вероятностью закончится победой «Ак Барса». Фото: Ак Барс

В понедельник, 12 сентября, в Казани на стадионе «Татнефть Арена» встретятся «Ак Барс» и минское «Динамо». Рассказываем, когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию игры КХЛ.

Смотреть Ак Барс — Динамо Мн онлайн-трансляция КХЛ бесплатно прямой эфир

Посмотреть матч «Ак Барс» — «Динамо Мн» можно будет в бесплатной прямой трансляции по ссылке. Эфир, как и сама игра, стартует в 19.00 по московскому времени.

Прогнозы, статистика и история личных встреч Ак Барс — Динамо Мн

По прогнозам игра с большей вероятностью закончится победой «Ак Барса». Ничья расценивается более вероятным исходом, чем победа минского «Динамо».

В чемпионатах КХЛ команды встречались 29 раз. Из них 20 побед на счету казанских хоккеистов, 9 раз матчи выигрывал ХК «Динамо Мн». Лучшим бомбардиром противостояния является экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов, который завершил карьеру этим летом.

Кстати, этой игрой завершится домашняя серия «Ак Барса». Напомним, после сенсационного поражения ХК «Сочи» казанцы быстро реабилитировались и одержали разгромную победу над китайским ХК «Куньлунь РС».

«Динамо Мн» с начала сезона 2023/24 КХЛ одержал победу над «Нефтехимиком» и «Витязем», однако уступил клубам «Куньлунь РС» и «Торпедо».

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