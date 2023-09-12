У главы администрации Чебоксар появился советник по работе с молодежью

У главы администрации города Чебоксары Дениса Спирина появился советник по работе с молодежью. На эту должность назначен 30-летний Кирилл Мухин.

Молодой человек начал трудовой путь с должности заведующего Ишлейского дома творчества. За его плечами военная служба по контракту в войсках специального назначения. В настоящее время Мухин возглавляет отдел главы города Чебоксарского городского собрания депутатов и занимает должность помощника Главы города Чебоксары Евгения Кадышева. Параллельно с официальной деятельностью ведет и активную волонтерскую работу: организует городские культурно-массовые мероприятия и крупные всероссийские соревнования, оказывает всестороннюю помощь ветеранам и маломобильным гражданам, участвует в сборе и отправке гуманитарной помощи для участников СВО, в том числе лично сопровождая груз до места назначения.

Теперь молодому специалисту предстоит делиться собственным опытом и ценностями и вести дополнительно еще больший объем работы: заниматься вопросами укрепления патриотизма и российской гражданской идентичности, формировать активную гражданскую позицию у чебоксарцев, развивать их правовую культуру и повышать уровень общественно-политической информированности, а также защищать молодежь Чебоксар от воздействия деструктивной идеологии.

НАГРАДЫ

Почетная грамота администрации города Чебоксары (2018)

Почетная грамота Чебоксарского городского Собрания депутатов (2019)

Почетная грамота Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики (2020)

Почетная грамота Государственного Совета Чувашской Республики (2020)

Благодарность Главы Чувашской Республики (2020)

Почетная грамота Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (2021)