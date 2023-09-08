МТС запустила бесплатный речной аудиогид Ульяновск-Казань

МТС, цифровая экосистема, запустила бесплатный туристический аудиогид об истории и достопримечательностях городов и сел Ульяновской области, расположенных на Волге. Он будет сопровождать туристов и жителей региона в речных прогулках из Ульяновска в Казань и Самару.

Интерактивный гид от МТС «Волжские истории: Ульяновск» состоит из двух аудиоэкскурсий – до Казани и до Самары. Каждая из них длится около часа и рассказывает о жизни на волжских берегах – от первых поселений до наших дней. Новый гид сделан в формате аудиоспектакля с яркими актерскими вставками и звуковыми эффектами, погружающими в различные исторические эпохи. Онлайн-путеводитель рассказывает о старинном Симбирске, о том, где на волжских берегах венчался писатель Алексей Толстой, какие легенды о сокровищах рассказывают жители Сенгилея, почему село Ундоры в 19 веке считалось значимым культурным центром края, и когда Старая Майна стала «старой».

Виртуальной экскурсией во время речной прогулки из Ульяновска в Казань могут бесплатно воспользоваться абоненты любого оператора. Достаточно скачать приложение МТС Live на свой смартфон, в разделе «Онлайн» найти аудиогид «Волжские истории: Ульяновск» и включить его. Еще один способ — отсканировать QR-код, ведущий на экскурсию, с информационной таблички, установленной на речном вокзале Ульяновска, а затем слушать волжские истории во время речной прогулки.

«По данным аналитики МТС Travel, этим летом турпоток в Татарстан вырос на 12% год к году. Гостеприимство жителей республики стало уже неким брендом. При этом татарстанцы сами - активные путешественники и вносят большой вклад в развитие внутреннего туризма. Чтобы получить яркие впечатления и отдохнуть, необязательно ехать далеко и надолго – у наших соседей по Поволжью тоже есть на что посмотреть. Чтобы повысить качество отдыха, где бы он не проходил, мы в МТС не только заботимся о качестве связи, но и развиваем удобную онлайн-платформу для бронирования жилья, создаем бесплатные туристические аудиогиды. К примеру, запущенный в июле автомобильный онлайн-гид из Казани в Болгар прослушали уже несколько тысяч человек. Мы надеемся, наши речные гиды по Волге станут такими же популярными у любителей путешествий», - рассказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

«В конце августа между Казанью и Ульяновском стартовали регулярные перевозки на теплоходе «Метеор». Это значимое событие для развития туристической привлекательности региона. Уверен, что запуск аудиогида, рассказывающего про историю и достопримечательности области на ее волжских берегах, поможет сделать речное путешествие для горожан и туристов ярким и запоминающимся. МТС реализует масштабный социальный проект, который актуален для нашей области, особенно в преддверии 375-летия Ульяновска и одновременно с запуском водного сообщения с Татарстаном», - прокомментировал директор Агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин.

Аудиоспектакль в Ульяновске входит в серию интерактивных аудиогидов от МТС «Волжские истории». Этим летом они заработали на популярных речных маршрутах по Волге в Самаре, Чебоксарах, Волгограде. Аудиоэкскурсии сопровождают туристов на круизных и прогулочных теплоходах и скоростных пассажирских судах и доступны для абонентов всех операторов связи.

СПРАВКА

По данным Российского союза туриндустрии в 2022 году рост круизного турпотока составил 25 -30% по сравнению с предыдущим годом, а общее количество туристов на реках России составило порядка 600 тысяч человек.