В чемпионатах КХЛ клубы сыграли между собой 13 матчей. Фото: Ак Барс

В пятницу, 8 сентября, в Казани на стадионе «Татнефть Арена» встретятся «Ак Барс» и «КуньЛунь Ред Стар». Рассказываем, когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию игры чемпионата КХЛ.

Смотреть Ак Барс — КуньЛунь РС онлайн-трансляция КХЛ бесплатно прямой эфир

Посмотреть матч «Ак Барс» — «КуньЛунь РС» можно будет в бесплатной прямой трансляции по ссылке. Игра стартует в 19.00 по московскому времени. В 21.50 можно будет увидеть повтор на телеканале KHL.

Прогнозы, статистика и история личных встреч Ак Барс — КуньЛунь РС

По прогнозам игра с большей доли вероятности завершится победой казанских хоккеистов. Ничья расценивается более вероятным исходом, чем победа ХК «КуньЛунь РС».

С начала сезона «Ак Барс» одержал две победы, обыграв ЦСКА и «Трактор». Третий матч отметился сенсационным поражением казанцев от ХК «Сочи» со счетом 1:3.

«КуньЛунь Ред Стар», в свою очередь, пока ведет беспроигрышную серию. Китайский клуб одержал вверх над «Спартаком», «Сочи» и «Динамо Минск».

В чемпионатах КХЛ «Ак Барс» и «КуньЛунь РС» сыграли между собой 13 матчей. В 9 играх сильнее оказались казанцы, на счету же представителей Поднебесной четыре победы. Лучшим бомбардиром противостояния среди действующих казанских игроков является Александр Радулов. Хоккеист набрал 3 очка.

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