В Чебоксарах школьный звонок впервые прозвучал для более чем 8,5 тысячи юных жителей

Первого сентября школы столицы Чувашии распахнули свои двери для 70 780 учеников, а впервые за школьные парты сели 8535 юных жителей города. Торжественные линейки прошли во всех школах Чебоксар. А учеников гимназии № 1 и средней школы № 59 со столь важным событием лично поздравил глава города Евгений Кадышев.

- Сегодня многие из вас впервые переступили школьный порог. В этот день вам немного страшно, интересно и необычно, ведь у вас начинается новая жизнь. Пусть она станет незабываемым путешествием в страну знаний, - обратился градоначальник к детям.

Всем школьникам города, в свою очередь, он также пожелал уверенности и смелости.

- Хочу пожелать всем школьникам всегда уверенно идти вперед и не бояться трудностей, ведь именно они дадут вам самый ценный опыт. И самое главное - отличных вам оценок, интересной и захватывающей школьной жизни и неиссякаемого стремления к знаниям! - говорится в обращении Кадышева.

Вместе с этим, Евгений Кадышев отметил, что со своей стороны общими усилиями взрослых было сделано все, чтобы детям получать знания было максимально комфортно и уютно. В этих целях в образовательных учреждениях города провели текущий и капитальный ремонт зданий, а также прилегающих территорий. Параллельно велась работа по обновлению материально-технической базы и обеспечению комплексной безопасности.

Приемку школ и гимназий Чебоксар в преддверии нового учебного года Кадышев поручил депутатскому корпусу, представители которого должны были лично ознакомиться с ходом проводимых работ.

Проверки проводили коллективно - в межведомственную комиссию вошли представители администрации города, управления образования, управления Министерства внутренних дел, Росгвардии и родительской общественности.

- Каждый из депутатов в разрезе своего избирательного округа инспектировал школы по ряду направлений, - отмечает Кадышев.

Так, оценивались состояние материально-технической базы, пищеблоков и оснащенности образовательного процесса, а также стадия и качество проведения капитального и текущего ремонтов. Особое внимание уделяли пожарной безопасности, обеспечению охраны и антитеррористической запрещенности. Под пристальным контролем были и вопросы подготовки к очередному отопительному сезону.

- В результате осмотра положительное заключение получили 57 образовательных учреждений города из 61, - резюмировал градоначальник работу выездных комиссий.

Оставшимся четырем образовательным учреждениям оценку готовности дадут после завершения оставшихся ремонтных работ.

- Для нас безопасность и комфорт наших детей превыше всего. Поэтому устранение всех выявленных в ходе проверки хоть и незначительных, но все же недочетов было взято на личный контроль депутатов, - поспешил отметить Евгений Кадышев.

Все выявленные ранее замечания в проверенных школах устранили в заявленные сроки, что означает - образовательные учреждения к работе готовы.