В Казани 2 и 3 сентября состоится бесплатный концерт российских звезд. Фото: Александр ВОЛЖАНИН
Лето закончилось, но мероприятия в Казани нет. Делимся самой подробной программой в столице Татарстана на предстоящие выходные.
Бесплатный концерт российских звезд
Где: ТЦ «МЕГА»
Когда: 2 и 3 сентября
Дима Билан, Ирина Дубцова и ST дадут бесплатный концерт в Казани
В Казани пройдет бесплатный концерт Димы Билана, Ирины Дубцовой, ST, Юлии Савичевой и Влада Соколовского. Узнать больше можно по ссылке.
Лекция «Путешествие со смыслом»
Где: парк «Черное озеро"
Во сколько: в 12.00
Основатель сервиса «Гудсерфинг» Илья Попов расскажет казанцам о том, как путешествовать с пользой и минимальными затратами по России и миру.
Шахматный турнир
Где: в парке им. Горького
Во сколько: в 12.00
Регистрация будет проходить на месте в порядке живой очереди. Соревнования пройдут по швейцарской системе, а подсчет будет осуществляться с применением коэффициента Бухгольца.
Кружок по финансовой грамотности
Где: Горкинско-Ометьевский лес
Во сколько: в 14.00
На занятии эксперт расскажет о том, как соблюдать финансовую безопасность в цифровом мире, как не поддаться на уловки мошенников, распознать их и не стать жертвой.
Фестиваль уличных культур
Где: Сквер по улице Мира
Во сколько: в 12.00
В Дербышках пройдет всероссийский фестиваль уличных культур «Позитив улиц». В рамках мероприятия пройдут контесты по брейкингу, хип-хопу, BMX, скейтбордингу и трюковому самокату. В программе также запланированы мастер-классы и живая музыка.
Медитация
Где: парк «Черное озеро»
Во сколько: в 9.00
Занятия рассчитаны на любой уровень подготовки. С собой необходимо иметь коврик для йоги, удобную подушку, скамейку для медитации и плед на случай холодного утра. Практика бесплатная, но места ограничены, поэтому успейте записаться по ссылке.
Кинопоказ
Где: Набережная озера Кабан
Во сколько: 20.30
В первом кинопоказе этой осени под открытым небом покажут документальный фильм «Прометей. Поэма Казанского огня" режиссера Дидара Оразова. Фильм стал победителем национального конкурса кинофестиваля Beat Film 2022 и полуфиналистом фестиваля Around Film в Берлине.
Открытие первой очереди парка в Адмиралтейской слободе
Где: Сад рыбака
Во сколько: в 17.00
Реконструкция общественного пространства началась в этом году. В честь открытия в парке пройдет мастер-класс по ретро-танцам, а также выступление солистки кавер-группы «Кудри».
Встреча с куратором выставки «Жизнь Прекрасна» Светланой Диановой
Где: Выставочный зал «Манеж»
Во сколько: в 15.00
В воскресенье завершит свою работу выставка вышитых картин «Жизнь Прекрасна». Посетить ее, пообщаться с куратором экспозиции и мастерицами, чьи работы представлены на ней, можно будет при регистрации по ссылке.
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