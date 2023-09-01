В Казани 2 и 3 сентября состоится бесплатный концерт российских звезд. Фото: Александр ВОЛЖАНИН

Лето закончилось, но мероприятия в Казани нет. Делимся самой подробной программой в столице Татарстана на предстоящие выходные.

Программа мероприятий в Казани на 2 сентября 2023

Бесплатный концерт российских звезд

Где: ТЦ «МЕГА»

Когда: 2 и 3 сентября

Дима Билан, Ирина Дубцова и ST дадут бесплатный концерт в Казани

В Казани пройдет бесплатный концерт Димы Билана, Ирины Дубцовой, ST, Юлии Савичевой и Влада Соколовского. Узнать больше можно по ссылке.

Лекция «Путешествие со смыслом»

Где: парк «Черное озеро"

Во сколько: в 12.00

Основатель сервиса «Гудсерфинг» Илья Попов расскажет казанцам о том, как путешествовать с пользой и минимальными затратами по России и миру.

Шахматный турнир

Где: в парке им. Горького

Во сколько: в 12.00

Регистрация будет проходить на месте в порядке живой очереди. Соревнования пройдут по швейцарской системе, а подсчет будет осуществляться с применением коэффициента Бухгольца.

Кружок по финансовой грамотности

Где: Горкинско-Ометьевский лес

Во сколько: в 14.00

На занятии эксперт расскажет о том, как соблюдать финансовую безопасность в цифровом мире, как не поддаться на уловки мошенников, распознать их и не стать жертвой.

Фестиваль уличных культур

Где: Сквер по улице Мира

Во сколько: в 12.00

В Дербышках пройдет всероссийский фестиваль уличных культур «Позитив улиц». В рамках мероприятия пройдут контесты по брейкингу, хип-хопу, BMX, скейтбордингу и трюковому самокату. В программе также запланированы мастер-классы и живая музыка.

Программа мероприятий в Казани на 3 сентября 2023

Медитация

Где: парк «Черное озеро»

Во сколько: в 9.00

Занятия рассчитаны на любой уровень подготовки. С собой необходимо иметь коврик для йоги, удобную подушку, скамейку для медитации и плед на случай холодного утра. Практика бесплатная, но места ограничены, поэтому успейте записаться по ссылке.

Кинопоказ

Где: Набережная озера Кабан

Во сколько: 20.30

В первом кинопоказе этой осени под открытым небом покажут документальный фильм «Прометей. Поэма Казанского огня" режиссера Дидара Оразова. Фильм стал победителем национального конкурса кинофестиваля Beat Film 2022 и полуфиналистом фестиваля Around Film в Берлине.

Открытие первой очереди парка в Адмиралтейской слободе

Где: Сад рыбака

Во сколько: в 17.00

Реконструкция общественного пространства началась в этом году. В честь открытия в парке пройдет мастер-класс по ретро-танцам, а также выступление солистки кавер-группы «Кудри».

Встреча с куратором выставки «Жизнь Прекрасна» Светланой Диановой

Где: Выставочный зал «Манеж»

Во сколько: в 15.00

В воскресенье завершит свою работу выставка вышитых картин «Жизнь Прекрасна». Посетить ее, пообщаться с куратором экспозиции и мастерицами, чьи работы представлены на ней, можно будет при регистрации по ссылке.

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