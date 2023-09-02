Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в 15.15. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

В субботу, 2 сентября, казанский «Рубин» встретится с ФК «Пари НН» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в 15.15, а гостевые места будут расположены на секторах В231 и В232. Рассказываем, что происходит в «Рубине» перед этой игрой.

«Рубин» одержал первую победу в матче за Кубок России

В прошлую пятницу, 29 августа, в Казани завершился матч третьего тура Кубка России. «Рубин» одержал свою первую победу в турнире с начала сезона, обыграв «Урал» со счетом 2:1.

В этом матче казанцы показали себя. Первый гол был забит Рустамом Ашурматовым уже на 10-й минуте матча. Затем на 30-й минуте счет увеличил защитник Егор Тесленко. В обоих случаях мяч в ворота соперника влетал с подачи Игоря Коновалова.

Мирлинд Даку вызван в сборную Албании

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку получил вызов в национальную команду Албании на отборочные матчи Евро-2024 против Чехии и Польши. Но спешим успокоить болельщиков, игрок отправится в расположение своей сборной после матча с «Пари НН».

Александр Бухаров стал новым тренером академии «Рубина»

Форвард Александр Бухаров теперь будет работать в клубе в качестве тренера нападающих, заявили в пресс-службе команды. Тренерский штаб подготавливает юные кадры для самого «Рубина» и футбольных сборных страны.

«Рубин» побывал в хосписе фонда им. Анжелы Вавиловой

В День знаний, 1 сентября, новоиспеченный тренер академии «Рубина» Александр Бухаров и полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич посетили хоспис «Фонд имени Анжелы Вавиловой» в Казани. Футболисты поздравили детей с началом учебного года, передали подарки, а также пообщались с детьми и их родителями.

В хосписе тяжелобольным пациентам оказывается паллиативная медицинская помощь на последней стадии лечения, психологическая, духовная и социальная поддержка.

Отметим, что сейчас «Рубин» занимает 13-ое место в РПЛ и находится под угрозой плей-офф на выбывание. «Пари НН», в свою очередь, занимает 9-ое место и опережает казанский клуб всего лишь на 1 очко.

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