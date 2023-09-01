Этим летом в Татарстане побывало на 12% больше туристов

ДИНАМИКА ТУРПОТОКА

В топ популярных направлений у туристов этим летом помимо Татарстана традиционно вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Ростовская область, где турпоток формируют в том числе путешественники на Черное море. Суммарно на них приходится почти треть (31%) от всего турпотока летом по стране. В прошлом году в пятерку лидеров ходила Тверская область, которую в этом году Татарстан сместил в рейтинге на шестую позицию.

Летом этого года россияне совершили на 7% больше туристических поездок по стране, чем годом ранее. По данным МТС Trаvel, абсолютным лидером по въездному турпотоку летом стал Краснодарский край – каждая десятая поездка по стране была именно в этот регион. Также он является и абсолютным лидером по продолжительности поездок – в среднем в туристы задерживались в регионе на 6,5 дней.

СТОИМОСТЬ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ В ПУТЕШЕСТВИЯХ

По данным МТС Travel и Bronevik, средний чек на размещение и длительность бронирования год к году не изменились: за проживание летом 2023 года платили примерно 4 300 в сутки, останавливаясь в одном отеле обычно на две ночевки. При этом средняя длительность всей поездки по России, по данным Big Data МТС, также не изменилась за год и составила 3 дня.

Среди популярных у путешественников направлений, дешевле всего проживание этим летом обходилось туристам, посещавшим Ставропольский край, Волгоградскую и Иркутскую области. Средний чек в июне-августе там составлял порядка 3 500 рублей в сутки.

ТРИ САМЫХ ДОРОГИХ БРОНИРОВАНИЯ ЭТИМ ЛЕТОМ

По данным МТС Travel и Bronevik, самое дорогое бронирование этим летом было сделано в Санкт-Петербурге в период проведения ПМЭФ. За 4 ночи в отеле с видом на Исаакиевский собор гость заплатил 741 000 рублей.

Среди самых дорогих бронирований за лето два следующих были сделаны в одном и том же отеле Адлера. 8 ночей на черноморском побережье обошлись одному клиенту в 576 000 рублей, другому 10 ночей стоили немного дешевле – 558 000 рублей.

Методика исследования

Исследование проведено на базе обезличенных данных о поездках абонентов МТС за пределы домашнего региона минимум с одной ночевкой, при этом не дольше двух недель, а также на данных отельного консолидатора Bronevik. Таким образом был учтен организованный, самостоятельный и деловой туризм, в том числе поездки выходного дня. Для уточнения турпотока исключены частотные поездки в один и тот же регион в течение анализируемого периода (июнь-август 2022 и июнь-август 2023).