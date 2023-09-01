Связанные одной целью

Начальник отдела главного диспетчера по транспортировке нефтепродуктов АО «Транснефть – Прикамье» Феликс Резванов.

Трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов объединяет множество профессий: от оператора товарного на приемо-сдаточном пункте до диспетчера по транспортировке продуктов. Главные качества, присущие трубопроводчикам, – ответственность и гордость за свой труд. Каждая производственная биография – крепкий кирпичик нерушимого фундамента ведущей отрасли страны.

РЕШАТЬ В МОМЕНТЕ

«В нашей работе нельзя что-то отложить на потом. Перенести или отодвинуть не получится», - говорит начальник отдела главного диспетчера по транспортировке нефтепродуктов АО «Транснефть – Прикамье» Феликс Резванов, отвечая на вопрос о трех стержневых качествах представителя его профессии.

Отсюда и ответ: умение оперативно принять решение, обладать знаниями для этого, усидчивость. Да, именно усидчивость, ведь что-то происходит крайне редко, в основном работа монотонная. Однако в случае нештатной ситуации среагировать необходимо молниеносно.

За диспетчерский пульт Феликс Каусарович сел не сразу. После окончания десятилетки в Бугульме и Московского института инженеров железнодорожного транспорта вернулся в город детства, работал на железной дороге, в электрических сетях. Времена были непростые, предприятий со стабильной зарплатой – пересчитать по пальцам одной руки. «Северо-западные магистральные нефтепроводы» (ныне АО «Транснефть – Прикамье») было одним из таких. Работать на нем мечтали многие, поэтому конкурс на должность инженера по охране труда тогда был 5 человек на место, для небольшого городка это показатель. Успешно пройдя собеседование, в октябре 2000 года Феликс Резванов начал трудовой путь трубопроводчика. Встретили хорошо, работали дружно. В какой-то момент появилось желание окунуться в процесс транспортировки нефти глубже. Погрузился в итоге в самое сердце – управление транспортными потоками углеводородов. Сегодня у нефтепроводчика с 22-летним стажем в подчинении 10 диспетчеров и заместитель.

«По нефтепродуктам у нас отдельная диспетчерская. Рабочее утро начинается с оперативной сводки – как отработали сутки, выполнение плана транспортировки, информирование заступившей смены. Дальше планерка и обычный трудовой день. Внедрение единой системы диспетчерского управления сделало весь процесс транспортировки централизованным, обеспечило прозрачность работы районных нефтепроводных управлений при проведении разного рода работ как на магистральном трубопроводе, так и на другом оборудовании и возможность оперативно принимать решения возникающих вопросов, что не могло не сказаться на повышении надежности транспортировки нефти и нефтепродуктов», - говорит Феликс Резванов.

«Не боги горшки обжигают». Свой жизненный девиз главный диспетчер объясняет так: все делается человеком, если один смог, значит, и у другого получится. Нужно лишь желание - сегодня много полезной литературы, есть коллеги, которые подскажут, главное, не стесняться и не бояться поставленных задач.

«Всех нас объединяет гордость за работу, которую мы делаем, находясь в самой гуще того, что зовется транспортом нефти и нефтепродуктов. Конечно же, важен и труд эксплуатационных служб, поддерживающих оборудование в работоспособном состоянии. В тандеме мы достигаем главной цели – задаем движение нефти и нефтепродуктов, безопасно и надежно доставляя их потребителям», - говорит Феликс Каусарович.

В ОДНОЙ ЛОДКЕ

Где родился, там и пригодился. Жизненность этой пословицы как нельзя лучше доказывает трудовой путь оператора товарного приемо-сдаточного пункта (ПСП) нефтеперекачивающей станции Альметьевского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО «Транснефть – Прикамье» Милеуши Сафиуллиной. Родилась и выросла в Альметьевске, здесь же окончила школу и нефтяной техникум. В 1990-е годы устроиться на крупное предприятие с достойными условиями труда было сложно, но ей выпал шанс влиться в коллектив трубопроводчиков. 26 лет назад с радостью устроилась в Альметьевское РНУ АО «Транснефть – Прикамье» и окунулась в работу оператора товарного. Основы профессии постигала с большим интересом и удовольствием.

Оператор товарного приемо-сдаточного пункта (ПСП) нефтеперекачивающей станции Альметьевского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО «Транснефть – Прикамье» Милеуша Сафиуллина.

«Помню свой первый рабочий день – 13 марта 1997 года. Приехала на Кичуйскую установку подготовки высокосернистой нефти, в незнакомой обстановке было тревожно, волнительно. Весь день ходила за своим наставником Ириной Романовой по пятам, задавала вопросы. К вечеру освоилась, и тревога ушла», - вспоминает Милеуша Фаязовна.

Большая нефть «Транснефти» берет начало на приемо-сдаточных пунктах. Без малого треть века на одном из таких и трудится Милеуша Сафиуллина. Принимает нефть от производителя и отправляет потребителю, при этом ведя строгий учет количества и качества перекачиваемого продукта. В дружном коллективе все плывут в одной лодке – делают общее дело. Поддерживают друг друга, помогают, получают новые вызовы и успешно отвечают на них. За эти годы многих стажировала. Предприятие модернизируется непрерывно, а это значит, усложняются требования к работе.

«Работа значит для меня очень многое. Мне важно быть необходимой для коллег, делиться накопленным опытом и знаниями. Себе, пришедшей на производство 26 лет назад, я пожелала бы верить в себя и не бояться трудностей. Только преодолевая их получаешь уникальный опыт», - уверена она.

Треть века на производстве вполне сравнимы с целой жизнью, наполненной стремлением к профессиональному совершенству, преодолением себя, покорением новых вершин и достойными ответами вызовам времени. Трудовыми историями влюбленных в свое дело людей пишется летопись АО «Транснефть – Прикамье» - дочернего предприятия крупнейшей в мире трубопроводной компании «Транснефть», отмечающей в 2023 году свое 30-летие.