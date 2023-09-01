В прошлом сезоне в решающем матче ЦСКА забрал титул чемпиона КХЛ. Фото: Ак Барс

В пятницу, 1 сентября, «Ак Барс» поборется за Кубок Открытия с ЦСКА. Игра чемпионата КХЛ пройдет в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» в 19.00. Напомним, в прошлом сезоне команды встретились в финале Кубка Гагарина. Серия растянулась на семь встреч, где в решающем матче ЦСКА одержал окончательную победу. Рассказываем, что происходит в «Ак Барсе» перед встречей с москвичами в новом сезоне.

«Ак Барс» презентовал новый состав

Во время празднования Дня республики ХК «Ак Барс» презентовал состав команды на предстоящий сезон 2023/24. Новичками клуба стали Евгений Свечников, Дамир Жафяров и Дмитрий Яшкин.

На сцене перед зрителями они надели джерси «Ак Барса» с игровыми номерами. Главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов выразил надежду, что новички помогут команде в этом году завоевать Кубок Гагарина.

Хоккеисты прилетели в Москву

«Ак Барс» еще 31 августа прибыл в Москву. Тренерский штаб взял в поездку 25 игроков. Среди них вратари: Тимур Билялов, Амир Мифтахов, Булат Мухамов. Защитники: Кирилл Адамчук, Вячеслав Войнов, Никита Евсеев, Даниил Журавлёв, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин. Нападающие: Максим Быков, Станислав Галиев, Никита Дыняк, Дамир Жафяров, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Кателевский, Артём Лукоянов, Кирилл Петров, Александр Радулов, Илья Сафонов, Евгений Свечников, Кирилл Семёнов, Вадим Шипачёв, Дмитрий Яшкин.

Данис Зарипов попал в Книгу Почета Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин вручил Данису Зарипову свидетельство о внесении в Книгу Почета Казани за высокие спортивные достижения. Напомним, 9 августа экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов сыграл свой прощальный матч. Вместе с ним на лед вышли хоккеисты Алексей Морозов, Александр Овечкин, Александр Радулов, Илья Ковальчук и не только. Номер 25, под которым играл Зарипов, навсегда был выведен из обращения клуба.

Нападающий Артем Галимов получил травмы

Форвард «Ак Барса» Артем Галимов пропустит старт сезона 2023/24 КХЛ, заявили в пресс-службе клуба. Причиной является травма, которую 23-летний хоккеист получил в матче с «Металлургом» в рамках Кубка губернатора Челябинской области. О том, сколько займет период восстановления хоккеиста, пока неизвестно.

Голкипер Артур Ахтямов перешел в «Нефтяник»

Голкипер Артур Ахтямов проведёт ближайший сезон в «Нефтянике», игрок командирован в рамках спортивного сотрудничества между «Ак Барсом» и альметьевским клубом.

Рустам Минниханов встретился с игроками и тренерами «Ак Барса»

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством, тренерским штабом и игроками «Ак Барса». Капитан команды Александр Радулов подарил главе республике клубную тюбетейку – такую же будут вручать лучшему игроку команды в раздевалке во время сезона.

«У татар есть такое выражение: «В добрый час». Чтобы всё, чтобы мы задумали, сложилось. В любом случае, где бы вы ни были – наверху или внизу, мы с вами. Вы – наша команда», - пожелал удачи в новом сезоне раис Татарстана Рустам Минниханов.

Капитан «Ак Барса» Александр Радулов подарил главе республике клубную тюбетейку. Фото: Ак Барс

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