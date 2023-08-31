На День знаний ожидается теплая и сухая погода. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К началу нового учебного года в Йошкар-Оле пройдет множество мероприятий, посвященных Дню знаний. В программе запланированы экскурсии, концерт, дискотека и не только Рассказываем, куда сходить с ребенком 1 сентября, кто будет выступать и что посмотреть.

Программа мероприятий на 1 сентября в Йошкар-Оле

Музей истории Йошкар-Олы

С 10.00 до 17.00 - экскурсии и мастер-классы для детей «День знаний»

ДК имени В.И. Ленина

12.20 - классное шоу «На пути к новым открытиям» в концертном зале

16.15 - игровая программа в парке Победы

ДК Российском армии

10.00 - фотовыставка «Дорогою добра и знаний» в фойе на 1 этаже

В 9.00 и 10.30 - театрализованно-развлекательная программа для детей «Дорога знаний нас зовет»

Центральный парк культуры и отдыха

12.00 - игровая программа «Веселый звонок»

13.00 - свободный детский микрофон «Музыкальный урок»

14.00 - выступление центров эстрадного искусства «Звукоград» и «Каскад»

16.00 - выступление кавер-группы «Рябина красная»

18.00 - пятничный вечер «МузЙОпарК», выступление DJ Biggoose&DiLove

19.00 - молодежная дискотека

Марийский государственный университет

С 9.00 до 10.00 - шествие студентов от МарГУ до площади Оболенского-Ноготкова

С 9.20 до 9.30 - возложение цветов у монумента Воинской Славы

С 10.00 до 11.30 - торжественный митинг

С 16.00 до 21.00 - концерт на площади Оболенского-Ноготкова

Поволжский государственный технологический университет

С 9.00 до 9.50 - торжественная линейка на площади Ленина

Патриаршая площадь

С 15.00 до 17.00 - детско-юношеский концерт

С 17.00 до 18.00 - фольклорная программа

С 18.00 до 18.15 - показ школьных образов от модельной студии

С 18.15 до 18.40 - выступление артистов Willove, Seent Wave

C 18.40 до 19.40 - выступление кавер-группы «Глянец»

С 19.40 до 19.50 - Leka May Project

С 19.50 до 20.30 - музыкальный продюсер БУУУ

С 20.30 до 21.30 - дискотека от MC Toffik и DJ Tony

Спортивные мероприятия

3 сентября в 10.00 в Царевококшайском Кремле пройдет VII Фестиваль шахмат, а с 3 по 4 сентября в это же время состоится городской турнир по шахматам «Детско-юношеская лига».

Как ограничат движение транспорта в День знаний 1 сентября в Йошкар-Оле

В связи с проведением торжественного мероприятия 1 сентября с 8.00 до 22.00 нельзя будет проехать на парковке между домами №37 и №35 по Царьградскому проспекту

Прогноз погоды на 1 сентября в Йошкар-Оле

По прогнозу Гидрометцентра России, 1 сентября в Йошкар-Оле ожидается облачность с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до +24 градусов, ночью - до +9 градусов. Скорость ветра составит от 2 до 3 метров в секунду.

На День знаний 1 сентября в Йошкар-Оле запретят продажу алкоголя

В праздничный день в Марий Эл ограничат продажу алкоголя в розницу, исключение составляют заведения общепита. Запрет будет действовать полные сутки, начиная с 00.00.

Нарушителям установленных требований грозит штраф: физическим лицам придется выплатить от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим - до 100 тысяч рублей.

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