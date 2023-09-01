Гладкая кожа и волосы: Казанский шеф-повар рассказал, чем полезны арбуз и дыня, а также что необычного можно из них приготовить

Пришло время идти за самыми вкусными плодами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сентябрь, как и август, является месяцем, когда на рынках, в магазинах можно увидеть многообразие видов и сортов арбузов. Пришло время, когда они окончательно созрели. Так как же выбрать из них самый сочный и вкусный?

На рынке многие продавцы предлагают разрезать арбуз, чтобы показать, каков он внутри. Однако красный оттенок не всегда свидетельствует о его зрелости. Например, сорта из Средней Азии, наоборот, розовые, но при этом могут быть более сладкими, чем их более яркие собратья из других регионов. Более продвинутые покупатели отличают ягоду по гендеру: есть арбуз, а есть «арбузиха». Вычисляют по углублению внизу - у «мальчика» оно есть, а у «девочки» это место более плоское.

«Я стараюсь искать арбузы-девочки, они обычно слаще. Он, то есть она, должна быть темно-зеленой, с яркими полосками. Также обращаю внимание на земляное пятно, на котором арбуз лежал на земле, пока рос: оно должно быть желтого или оранжевого цвета», - пояснил шеф-повар казанского ресторана «Марусовка» Рустам Рахимов.

Хвостик спелого арбуза должен быть сухим и ломким, но не пересохшим. Если он зеленый, значит, плод сорвали недавно и он не успел до конца созреть. Рахимов отметил, что некоторые продавцы могут специально срывать хвостики, чтобы скрыть факт того, что арбуз еще не дошел до кондиции.

Кроме того, вкусный плод должен быть упругим, ровным по форме, без вмятин, гладким, без трещин. Спелый арбуз в разрезе должен быть не слишком ярким, кожура тонкая, волокна должны быть белыми, а срез - с крупинками.

УЛУЧШАЕТ ПАМЯТЬ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

Тем не менее за лето многие уже успели наесться арбуза и дыни и их мякоть больше не лезет в рот. Хочется нового? Тут шеф-повар Рустам Рахимов предлагает по-новому открыть гурманам вроде бы привычный для них вкус.

Например, можно приготовить салат с молодым сыром и варенье из арбузных корок. А ту же дыню можно завялить или подать свежей в сочетании с вяленым мясом утки.

При этом хранить разрезанные плоды специалист не рекомендует. По его мнению, лучше купить небольшой арбуз или дыню и употребить их в течение одного дня. Тем, кто соблюдает определенную диету, казанский шеф-повар сообщает о низкой калорийности данных продуктов. Так, арбуз содержит всего 30 калорий на 100 граммов, а дыня - 34 калории. Если говорить, что из них полезнее, то здесь дыня выигрывает соревнование.

В ней, по словам Рустама Рахимова, содержатся витамин С, инозитол, витамины РР, В, А, Е, кремний, фолиевая кислота и железо. Дыня не имеет жиров, но в ней есть большое количество углеводов, что поможет за короткое время вернуть бодрость, хорошее самочувствие и утолить голод, в том числе капризному ребенку в жаркий день.

«Спелая мякоть очень полезна лицам с высокими умственными нагрузками, так как она улучшает взаимодействие мозговых нейронов между собой и улучшает память и работоспособность. Благодаря наличию кремния девушки, употребляющие ее в свежем или сушеном виде, могут похвастаться здоровыми, сверкающими и ухоженными волосами, а также хорошим состоянием кожи», - сообщил Рахимов.

Арбуз очищает кишечник от шлаков, а кровь от токсинов. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В свою очередь, в арбузе содержатся витамины РР, В2, В1, С, фолиевая кислота, кальций, натрий, магний, фосфор, калий, фтор и железо. Именно благодаря высокому содержанию фолиевой кислоты арбуз улучшает процессы кроветворения. Также он обладает желчегонным свойством и восстанавливает функцию поджелудочной железы и желчного пузыря. Еще очищает кишечник от шлаков, а кровь от токсинов. Но есть арбуз все же нужно небольшими порциями. Рахимов рекомендует употреблять не более 200 - 250 граммов в день.

Напомним, казанский шеф-повар Рустам Рахимов раскрыл секреты правильной консервации овощей.

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