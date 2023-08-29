Что произошло после матча «Рубин» - «Урал»

Казанцы оба гола забили в первом тайме. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

В Казани 29 августа завершился матч третьего тура Кубка России. «Рубин» одержал свою первую победу в турнире с начала сезона, обыграв «Урал» со счетом 2:1.

В этом матче казанцы показали себя. Первый гол был забит Рустамом Ашурматовым уже на 10-й минуте матча. Затем на 30-й минуте счет увеличил защитник Егор Тесленко. В обоих случаях мяч в ворота соперника влетал с подачи Игоря Коновалова.

На 35-й минуте «Урал» ответил казанцам. Забил нападающий Алексей Каштанов, но все же клубу отыграться не удалось. Следующие матчи в Кубке России «Рубин» проведет дома против «Ростова», а «Урал» - на своем поле против «Локомотива». Обе игры пройдут 20 сентября.

«Дорогие болельщики, первая кубковая победа. Будем бороться, играть также. Спасибо вам, ради вас играем и стараемся», - поделился эмоциями прямо на поле и отпраздновал победу вместе с болельщиками защитник Максим Ширяев. Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов, в свою очередь, скромно на поле пожал руку каждому игроку.

Отметим, что сейчас «Рубин» в группе B Кубка России делит второе место вместе с «Ростовом» и «Уралом». У каждой из команд на счету по 3 очка.

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