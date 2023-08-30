Кот Леопольд, фиксики и батыр с гармошкой: На праздник в честь «совершеннолетия» Казани пришли герои мультфильмов и сказок

ЭТО ПРОСТО ПРАЗДНИК КАКОЙ-ТО!

Август - самый щедрый на события месяц лета. И, несомненно, самое ожидаемое и красочно отмечаемое из них - 30 августа, День Республики Татарстан, так удачно совпадающий в Казани с Днем города. Ежегодно в преддверии этой важнейшей даты «Комсомольская правда» вместе с партнерами готовит и проводит для юных казанцев и их родителей собственное мероприятие, которое позволяет весело попрощаться с летними каникулами и от души поздравить любимую республику и ее столицу с днем рождения. Кстати, в 2023 году Казань стала «совершеннолетней» - ей исполнилось 1018 лет.

«Комсомольская» акция стала частью общегородского праздника «С днем рождения, Казань!» в парке «Крылья Советов», где при поддержке администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города были организованы разного рода активности от культурных и производственных предприятий двух районов.

ЕШЬ, ИГРАЙ, ТАНЦУЙ!

Первым пунктом праздничной программы от «КП» было костюмированное дефиле для детишек дошкольного возраста. Вторым - развлечения и веселые конкурсы для ребят, кому уже исполнилось 7, но еще не исполнилось 12. В конкурсах самое важное - учет, поэтому всех участников еще до начала мероприятия зарегистрировали и выдали индивидуальные номера. А еще вручили традиционный приветственный пакет с подарками, где можно было найти коробочку сока «Фруктовый остров», пирамидку чак-чака от Хлебозавода № 3, фруктовые пастилки бренда «Правильные сладости», обязательную бутылочку свежей воды «Сестрица» и вкусные и полезные батончики «Матти».

Предсказуемую паузу между регистрацией и началом дефиле - ведь конкурсантам нужно было время, чтобы облачиться в свои наряды, - можно было заполнить, играя в настольный футбол, раскрашивая бумажную корону или обнимаясь с плюшевым Фанни Ботом. Все три развлечения совершенно бесплатно для всех празднующих предоставил развлекательный центр MazaPark*. Всех проголодавшихся после игр приглашали подкрепиться вкусностями на дегустационном столе Хлебозавода № 3. Но сначала отправляли тщательно продезинфицировать ладошки на стойке бренда «Индиго».

Солнечное настроение в прохладный пятничный вечер всем гостям и участникам «комсомольского» праздника создавали яркие танцующие аниматоры от студии «Смех для всех».

«ВОЛШЕБНАЯ ГРЯДКА»

Воспитанницы детской международной хореографической школы «Русский балет» внесли в атмосферу мероприятия свою утонченную нотку, исполнив номера из хореографического спектакля по мотивам доброй итальянской сказки «Приключения Чиполлино». Словно высыпавшиеся из музыкальной шкатулки куколки, юные балерины предстали перед кутающейся в теплые воротники публикой в волшебных образах Редисочки (Ксения Исхакова), Чиполлеты (Аэлита Гизатулина) и Чиполлино (Мария Маркелова), принца Лимона (Мария Чепарухина), Вишенки (Алина Мириханова) и Кактуса (Ксения Чепарухина). Ах, и, конечно же, Алиса Попыванова в роли дядюшки Тыквы!

ЗУР ТАТАРСТАН ГАИЛЭ!

Но вот уже члены жюри - управляющий «Комсомольской правдой» в Поволжье Тимур Бадретдинов и генеральный директор компании «Восток Технологии» Кирилл Глухов - занимают свои места за судейским столиком, а ведущая под энергичную музыку объявляет старт общего шествия для всех участников дефиле. Кого здесь только нет! Вот за ручку с мамой идет Петя-петушок - золотой гребешок, за феечкой с розовыми крылышками - малютка Минни-Маус, а далее три милых тролля и целая бригада фиксиков! А еще черепашка, бравый моряк и семья телепузиков. Ну а после дефиле - индивидуальная презентация в группах по возрастам: до года, от года до двух, от двух до трех, от трех до пяти и от пяти до семи.

- Хоть лопни, хоть тресни - Тигруля с Винни на первом месте! - сразу же подает смелую заявку на победу семья Байрамовых, где два сыночка наряжены в персонажей из сказки про милого плюшевого медвежонка и его друзей.

- Сочный яркий виноград - каждый ему рад! Солнечное яблоко, солнышком данное, и мы не просто сок «Семья», а зур Татарстан гаилэ! - семья Петровых уже опытные участники фирменных праздников «Комсомолки». Раньше, правда, участвовали только с одной дочкой Ариной, а теперь явно, судя по округлившейся маминой фигуре, ждут пополнения в семье.

Но вот они уходят, а жюри слышит голос Максима Чупракова в золотом костюме: «Я не волшебник, я только учусь!»

- Я очень впечатлен столь креативным подходом казанцев к конкурсу, - тем временем признается судья конкурса Кирилл Глухов. - Это очень умилительно, очень познавательно. Признаюсь, я был удивлен тем, как серьезно многие родители подходят к процессу, как тщательно к нему готовятся.

Многодетная семья Миневалиевых - Мингазутдиновых постоянно принимает участие в детских мероприятиях от «КП». И остается только удивляться фантазии мамы, которая каждый раз продумывает оригинальную концепцию образов для всех своих деток. Вот, помнится, были они как-то единорогами, потом - «Китайским гороскопом». В этот раз семья представила галерею дорожных знаков.

- ПДД должны знать все - и взрослые, и дети! - уверена мама Гульчачак.

Маленькая Анечка Аминева в костюме Кота Леопольда застеснялась одна петь его фирменную песенку, так что пришлось маме помогать. Вместе получилось замечательно: «Неприятность эту мы переживем! Ребята, давайте жить дружно!»

УВЕЛИЧИВАЕМ ШАНСЫ НА УСПЕХ

Здорово, что участники конкурса подготовили не только костюмы, но и постарались выучить песенки и стихи для своего выхода. Презентации порой превращались в маленькие спектакли.

- Мне сейчас коза сказала, что у нас тут места мало! - под звонкие аплодисменты декламировал «козлик» Филипп Хидиров.

Хева Тюркай покорила всех и своим зеленым сарафанчиком с национальными мотивами и проникновенным стихотворением к Дню города:

«Казань, Казань, моя столица,

Мой милый край, мой дом родной.

С тобой никто никогда не сравнится,

На всей земле нет радости иной...»

Семья Фаттаховых, как всегда, порадовала креативом. Близнецы Лилия и Тагир в дефиле костюмов год назад были миньонами, сегодня перевоплотились в троллей - Розочку и Цветана. Младшему сыночку, Фархату, тролль достался без имени.

- Где вы обычно черпаете идеи? - спрашиваю маму Алию.

- Прочесываю просторы интернета! - раскрывает она секрет.

Многодетная семья Горюновых перевоплотилась в команду фиксиков. Яркие и энергичные - мечта фотографа. Все костюмы изготовили сами, поролон для пышных париков красили тоже своими силами. Большая семья - это большой плюс. Можно заявить каждого ребенка в отдельной номинации, увеличив, как Горюновы, в четыре раза шансы на победу.

Кто-то на конкурсе делал ставку на узнаваемые мультяшные образы, а кто-то - на национальную идентичность. Как, например, семья Садриевых, где мама, папа и сынок лихо отплясывали перед жюри в красивых татарских костюмах. Даже гармошку с собой прихватили.

- Очень любим Татарстан, для нас большая гордость и честь - жить в нашей прекрасной республике, - признаются они. - Каждый год принимаем участие во всех конкурсах от «Комсомольской правды», благодарим вашу газету за такую возможность проявить себя.

ПИРОЖКИ НАСТОЯЩИЕ!

Среди, так сказать, «ветеранов» редакционных мероприятий приятно видеть и совершенно новые лица. Для своего первого «комсомольского» праздника семья Евстягиных выбрала образы из сказки «Красная шапочка», где младшая дочь Василиса исполнила роль смелой девочки с корзинкой пирожков, мама Надежда - роль девочкиной мамы. Ну а старшая дочь, Ксения, в платке, разношенных тапочках и с клюкой перевоплотилась в бабушку, которую потом, как все мы помним, съел волк.

- Пирожки-то настоящие?

- А как же! Угощайтесь!

На площадку выходят те, кому уже больше 7, но пока не исполнилось 12. Для них подготовлены серьезные испытания на сообразительность, ум и выносливость.

Подошел к концу и этот конкурс, жюри удаляется подводить итоги, но игровые задания продолжаются. Уже для всех желающих независимо от возраста. Например, кто дольше протянет букву «а». 10 секунд… 11 секунд… 12… 13…

Затем - музыкальная викторина. Диджей на несколько мгновений включает фрагменты музыкальных треков из популярных мультфильмов и кино, а у игроков есть пара секунд, чтобы выкрикнуть его название.

Бренд «Правильные сладости» и вовсе подготовил отдельное призовое испытание для конкурсантов. Пять вопросов - пять правильных ответов - пять вкусных и полезных призов. А вот вы бы смогли с лету ответить, какой любимый десерт был у Карлсона? А без чего ни дня не мог прожить медвежонок Винни Пух?

И, конечно же, любимая беспроигрышная «веревочка». На длинной тесемочке привязаны за ниточку милые призы, в руках у участников - ножницы. Глаза завязаны. Подходим, щелкаем лезвиями - и вуаля, приз летит сразу в карман.

Беспроигрышным был и «барабанный» розыгрыш. Дело в том, что еще при регистрации все полученные конкурсантами номера были продублированы и помещены в лототрон. Ну а в конце праздника их вытягивали и вручали счастливчикам приятные подарочки.

ВРЕМЯ НАГРАЖДАТЬ

Сколь веревочка ни вейся, а жюри уже определилось с итогами конкурса.

В семейном конкурсе «День республики-2023» в возрастной категории до года первое место занял «тролль» Фархат Фаттахов, второе - «виноградинка» Арина Петрова, третье - «феечка» Кристина Огнева.

В возрастной категории до 1 года первое место занял «тролль» Фархат Фаттахов.

Второе место в возрастной категории до 1 года заняла «виноградинка» Петрова Арина.

Третье место в возрастной категории до 1 года заняла «феечка» Кристина Огнева.

В категории от года до двух лет первое место присудили Анне Аминевой, второе - Зиле Байрамовой, третье - Эмилю Садриеву.

В возрастной категории от 1 года до 2 лет первое место присудили Анне Аминевой.

Второе место в возрастной категории от 1 года до 2 лет дали Зиле Байрамовой.

Третье место в возрастной категории от 1 года до 2 лет получил Эмиль Садриев.

Младшая дочка из семьи Миневалиевых - Мингазутдиновых, Айгуль, стала золотым победителем в категории от 2 до 3 лет. Серебро досталось «ученику волшебника» Максиму Чупракову, бронза - Виктории Панфиловой.

Младшая дочка из семьи Миневалиевых-Мингазутдиновых, Айгуль, стала «золотым» победителем в возрастной категории от 2 до 3 лет.

В возрастной категории от 2 до 3 лет «серебро» досталось «ученику волшебника» Максиму Чупракову.

В возрастной категории от 2 до 3 лет «бронза» досталась Виктории Панфиловой.

В группе от 3 до 5 лет лучшими признали образы близнецов Фаттаховых, второе место получила любительница стихов Хева Тюркай, третье - «козлик» Филипп Хидиров.

В возрастной группе от 3 до 5 лет лучшими признали образы близнецов Фаттаховых.

В возрастной категории от 3 до 5 лет второе место получила любительница стихов Хева Тюркай.

В возрастной категории от 3 до 5 лет третье место получил «козлик» Филипп Хидиров.

Первое место в группе от 5 до 7 лет жюри присудило семье «фиксиков» Горюновых, второе - батыру с гармошкой Амиру Садриеву, третье - семье «Красной шапочки» Евстягиных.

Первое место в возрастной группе от 5 до 7 лет жюри присудило семье «Фиксиков» Горюновых.

В возрастной группе от 5 до 7 лет второе место досталось батыру с гармошкой Амиру Садриеву.

В возрастной группе от 5 до 7 лет третье место получила семья «Красной шапочки» Евстягиных.

В старшей возрастной категории самой-самой стала Риана Сафина, на втором месте - Мираслава Лаптева, на третьем - Тимур Корнилов.

В возрастной категории от 7 до 12 лет самой-самой стала Риана Сафина.

В возрастной категории от 7 до 12 лет на втором месте – Мираслава Лаптева.

В возрастной категории от 7 до 12 лет третье место получил Тимур Корнилов.

Победителям вручили дипломы и пакеты с разными нужными подарками от спонсоров праздника.

СПАСИБО, ЧТО ВЫ У НАС ЕСТЬ!

«Комсомольская правда» приносит искреннюю благодарность своим соратникам и друзьям за помощь в проведении и организации праздника «День республики-2023». И самое большое спасибо и наш земной поклон генеральному партнеру мероприятия - компании «РМ АГРО» за возможность радовать казанские семьи интересными событиями. Редакция благодарит за полезные гостинцы для конкурсантов премиальный бренд бытовой химии для детей «ЗБК. Детство» от «Нэфис Косметикс», спонсора праздничной чистоты - компанию «Индиго», полезный и вкусный бренд Mаtti**, компанию «Санфрут» - производителя экзотических напитков «Фруктовый остров», одного из старейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий города «Казанский хлебозавод № 3», производителя снековой продукции компанию «МАТЯШ», кинотеатр «Синема 5» в ТЦ «Республика» сеть казанских игропарков «Остров сокровищ» за бесплатные билеты, центр развлечений MazaPark и медицинский центр «Позвоночник». Отдельный респект - бренду «Правильные сладости» за дополнительные призовые конкурсы и любимой всеми горожанами вкусной свежей водичке из заповедной Марий Эл «Сестрица». А также администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов за гостеприимство. Мы рады, что вы у нас есть.

* «МазаПарк» ** «Матти»

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Автор фото и текста Татьяна Янькова

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Продукция линейки для чистоты «Традиции качества. Детство» произведена на высокотехнологичном оборудовании инжиниринговой компании Ballestra S.P.A. (Италия), OMMP S.R.L. (Италия) и Fischer-Müller (Германия).

Каждый новый продукт проходит несколько уровней тестирования. Эти тесты направлены на подтверждение соответствия повышенным требованиям к гипоаллергенности и безопасности для кожи, так как продукция рекомендована для использования в семьях с детьми, в том числе новорожденными.

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