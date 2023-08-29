«Вадим, я смогу!»: 70-летний житель Татарстана переплыл Волгу в память о погибшем в СВО сыне

Мужчина преодолел расстояние в четыре километра и оказался на другом берегу спустя 1 час и 15 минут. Фото: скриншот с видео

У Павла Данилова из Нижнекамска с детства была мечта переплыть Волгу. Впервые он это сделал в 16 лет. После чего надолго забыл об этом экстремальном опыте. Повторил заплыв, лишь когда ему стукнуло 60. Тогда, глядя на что отец способен, сын Вадим попросил его, во что бы ни стало снова переплыть реку ровно через 10 лет.

«ЕГО ПРОСЬБА – ДЛЯ МЕНЯ КАК ПРИКАЗ»

Павел Данилов с детства увлекается спортом. Любил турники, пробежку, лыжи, но самой сильной его страстью было, конечно, плавание. В 13 лет он сказал себе: «Вот поднатаскаюсь как следует, и годика через три переплыву Волгу». Что ж, окрепнув духом и телом, Павел сделал это, доказав всем, что он не лыком шит.

«Для этого я тщательно готовился, тренировался, бегал и плавал. И вот, моя мечта сбылась», - вспоминает уже 70-летний Павел Данилов.

К слову, свой второй заплыв спортсмен повторил спустя 44 года, то есть когда ему было уже 60 лет. На этот раз, он уже пересек Каму. Его сын Вадим настолько вдохновился спортивным подвигом отца, что попросил его вновь преодолеть реку через 10 лет.

«С сыном как-то сидим, и он мне говорит, мол: «Пап, давай попробуем, когда тебе 70 лет стукнет?» А я ему: «Сынок, дожить ведь еще надо». Но жизнь распорядилась таким образом, что не дожил до этого как раз-таки мой ребенок. В тот момент, я твердо решил для себя, что просьба сына – для меня как приказ», - с прискорбием сказал Данилов-старший.

Павел Данилов боле 20 лет посвятил военной службе, в том числе и в Афганистане. Фото: Из личного архива героя публикации

«ПЛЫЛ И КРОЛЕМ, И БРАССОМ, КАК УГОДНО»

Осенью 2022 года 31-летней нижнекамец Вадим Данилов отправился добровольцем в зону СВО. Через несколько месяцев, с честью исполняя свой воинский долг, он погиб в ходе боевых действий под Артемовском. С этого момента, Павел Данилов начал считать дни до начала лета, чтобы выполнить последнюю просьбу сына.

Сын Данилова (слева) отправился в зону СВО добровольцем. Фото: Из личного архива героя публикации

«Я сказал про себя: «Вадим, сынок, я смогу!», - отметил ветеран Афганистана.

По словам Павла Данилова, с наступлением лета он заболел, по глупости, выпив что-то холодное. Судя по симптомам, у него началась сильная ангина, и мужчине пришлось долго лечиться. В голове было лишь одно – успеть выздороветь до дня рожденья, чтобы переплыть Волгу ровно в 70 лет, как и обещал сыну.

«Я еле-еле оклемался от болезни, и тут же отправился на реку. Плыл и кролем, и брассом, как угодно, стараясь побыстрее преодолеть расстояние в четыре километра. И вот он, долгожданный берег, на котором я оказался через 1 час и 15 минут. После заплыва, у меня как гора с плеч свалилась. Задача выполнена!» – с гордостью заявил 70-летний нижнекамец.

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