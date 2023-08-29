Строить дом или купить готовый: что делать, если хочется переехать в коттедж в Набережных Челнах

О переезде в загородный дом задумываются все больше челнинцев. И при этом часто сталкиваются с самой настоящей дилеммой — строить собственный дом или покупать уже готовый? У каждого из этих вариантов есть как свои неоспоримые плюсы, так и, увы, неизбежные минусы. Так что прежде чем принимать окончательное решение, лучше как следует все взвесить. Вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера выяснили, что делать, если хочется переехать в коттедж в Набережных Челнах.

Мечты о доме

Аналитики Домклик отмечают, что спрос на ИЖС в последнее время бурно растет. В Сбербанке ожидают, что по итогам 2023 года общий объем выдач ипотечных кредитов на возведение частных домов достигнет 300 млрд рублей — а это в три с лишним раза больше, чем в 2022-м.

По данным Росреестра, в Поволжье за 6 месяцев этого года было построено почти 47,2 тыс. домов на 6,49 млн кв. м – по этому показателю волжане оказались на втором месте в стране. Ничего удивительного — даже по базовым программам условия ипотеки на ИЖС, несмотря на повышение ключевой ставки, остаются вполне доступными: оформить кредит можно от 13,7% годовых, с максимальной суммой до ста млн рублей.

А по льготной «Семейной ипотеке» построить коттедж и вовсе можно по ставке от 5,3%, имея на руках первоначальный взнос от 15%. Максимальная сумма займа здесь — 6 млн рублей.

К выбору строительства собственного дома склоняет и тот факт, что предложение готовых домов и коттеджей в Набережных Челнах не так уж велико. В последние дни августа в базе объявлений Домклик мы насчитали более 2,5 тысячи вторичных квартир, более полутора тысяч новостроек… и менее двух сотен домов.

Примерно половина из которых, по факту и документам, — это дачи, а не капитальные дома.

Фото: Shutterstock

Договаривайтесь «на берегу»

Напомним, при покупке готового дома у частного собственника воспользоваться льготной ипотекой не получится — получить низкую ставку «с господдержкой» можно, лишь приобретая коттедж у застройщика или другого юридического лица.

Что еще стоит взять в расчет, выбирая между стройкой и покупкой?

По мнению экспертов Домклик, ведущую роль играют несколько факторов, в том числе деньги, время, наличие опыта строительства и ремонта. – При принятии решения важен не только бюджет, но и время, потраченное на стройку и на личное участие в процессе, – отмечают эксперты Домклик. – Если предложение на рынке ограничено и найти подходящий вариант никак не удается, а свободное время и силы, напротив, имеются, то можно рассмотреть вариант со строительством. Однако если опыта в строительстве и ремонте мало, то обязательно нужен грамотный прораб, либо можно обратиться в компанию, которая занимается возведением частных домов «под ключ». Но помните, что вам в любом случае придется контролировать строителей, закупать материалы, согласовывать проект и документацию, решать проблемы и вопросы, которые неизбежно будут возникать.

Кстати, если вы решите обратиться в фирму, которая строит «под ключ», обязательно и досконально уточните весь перечень работ, которые конкретная компания вкладывает в это понятие. Для кого-то «под ключ» — это просто черновая отделка, для других — плюс разводка коммуникаций, для третьих — полностью чистовая отделка. Все эти моменты лучше обговаривать «на берегу».

Фото: Shutterstock

Что касается бюджета строительства дома, то многое зависит от выбранного материала и технологии. Например, каркасные дома позволяют сохранить ценник достаточно демократичным.

– В среднем смета на строительство дома оказывается до 30-40% ниже, чем цены на покупку дома на вторичном рынке, – отмечают эксперты Домклик. – При этом учтите, что в случае заказа работ под ключ придется закладывать до 30% бюджета сверху на непредвиденные расходы.

Присмотреть проект дома, изучить список проверенных подрядчиков и найти информацию по всем этапам оформления ипотеки на ИЖС и возведения коттеджа можно в специальном разделе на Домклик, он так и называется — «Построить дом».

Набережные Челны, улица Сагита Хальфина. Фото: Домклик

Не экономьте на экспертах

Но у строительства дома «с нуля» есть и неизбежные минусы. И в первую очередь это время, которое придется потратить, — причем как на ожидание окончания постройки, так и на личную вовлеченность в процесс. Вам придется привыкнуть к тому, что вашим постоянным спутником станет фраза «мы строим дом, поэтому мы снова заняты». Покупка готового дома позволяет сразу въехать и жить, не втягиваясь в масштабное обустройство, — это основной плюс данного варианта. Кроме того, новому дому требуется год на «усадку», за это время также обычно вылезают все недочеты и промашки, допущенные при строительстве. В готовом коттедже, в котором жили люди, эти дефекты обычно уже исправлены.

– С другой стороны, при приобретении готовой квартиры или дома всегда есть риски, – предупреждают эксперты Домклик.

Юристы называют до 100 возможных «ловушек», в которые может попасть покупатель. Чтобы сделка не была расторгнута по суду или впоследствии не обнаружились скрытые недостатки как самого сооружения, так и места, где оно находится, стоит учесть некоторые нюансы. Хорошо бы приехать лично и походить по поселку, расспросить будущих соседей об особенностях ландшафта. Может оказаться, что участок заливает весной или из соседней фермы ветер доносит неприятные запахи. Закажите выписку из ЕГРН, проверьте статус земельного участка, не находится ли он в водоохраной зоне. А лучше всего наймите эксперта-строителя, чтобы он проверил, как построен дом и нет ли скрытых дефектов. А заодно — юриста, который проверит все документы. Конечно, это дополнительная статья расходов, однако покупка дома — важное и ответственное событие, поэтому на экспертах все же лучше не экономить.

НА ЗАМЕТКУ

Актуальные ставки по льготным ипотечным программам на строительство дома:

• «Ипотека для IT» — от 4,1%

• «Семейная ипотека» — от 5,3%

• Ипотека с господдержкой — от 7,3%

По данным Сбера на август 2023 года

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