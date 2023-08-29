Команды между собой сыграли 39 матчей. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Во вторник, 29 августа, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» встретятся «Рубин» и «Урал». Рассказываем, когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка России.

Смотреть Рубин — Урал онлайн-трансляция РПЛ бесплатно прямой эфир

Посмотреть матч «Рубин» — «Урал» можно будет в бесплатной прямой трансляции по ссылке. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

Прогнозы, статистика и история личных встреч Рубин — Урал

Согласно прогнозам, игра с большей вероятностью завершится победой «Урала», а вот ничейный счет расценивается, как мало ожидаемый. Всего команды между собой сыграли 39 матчей. Среди них 15 побед «Рубина» и 13 побед «Урала». Ничьей закончились 11 игр.

В недавнем матче РПЛ с «Крыльями Советов» казанский «Рубин» наконец-то сумел одержать первую победу с начала сезона. Следующая игра с «Динамо» также закончилась беспроигрышно, ничьей для клуба - счет 2:2.

«Урал» же с начала сезона уступил только московскому «Локомотиву» и «Зениту». С нижегородским «Пари НН» была ничья со счетом 3:3. Остальные матчи завершились победой клуба.

В группе B «Рубин» занимает последнее место. Казанцы проиграли «Локомотиву» и «Ростову» со счетом 0:1. На счету клуба в Кубке России пока что 0 очков. «Урал» находится на втором месте с 3 очками, имея на счету одну победу и одно поражение.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram