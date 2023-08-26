Что произошло после матча «Рубина» с «Динамо» в Казани

Казанцев от поражения на 95-й минуте спас форвард Джоэл Фамейе. Фото: ФК "Рубин"

Казанский футбольный клуб «Рубин» встречался в субботу, 26 августа, на домашнем стадионе с московским «Динамо».

«Рубину» на 95-й минуте удалось уйти от поражения от «Динамо».

Форвард казанской команды Мирлинд Даку открыл счет в матче - он реализовал пенальти в добавленные к первому тайму минуты. На 59-й минуте соперники сравняли счет – отличился Денис Макаров.

На 74-й минуте москвичей вывел вперед защитник Дмитрий Скопинцев. Казанцев от поражения на 95-й минуте спас форвард Джоэл Фамейе.

Таким образом, у «Динамо» прервана серия из четырех побед подряд. Москвичи занимают четвертое место в турнирной таблице, казанцы – 11-е.

Болельщики «Динамо» в соцсетях негодуют игрой любимой команды и хвалят соперников.

«В концовке было стойкое ощущение, что нам вот-вот закатят. Всей командой в своей штрафной, судорожно выбивая мяч на ногу сопернику, а тот грузит и грузит. И это против «Рубина». Тьфу!», - возмущается один из болельщиков.

«Рубин» - молодцы, боролись до конца», - снова пишут комплимент в адрес казанской команды москвичи.

«Джоэль просто красавчик! Он очень удачно вышел на замену. Дальше он просто обязан выходить в старте», - пишет болельщик «Рубина».

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