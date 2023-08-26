«Рубин» - «Динамо»: Когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ

Ожидается, что игра в Казани будет не простой для московского «Динамо». Фото: Рамиль ГАЛИ

В субботу, 26 августа, в Казани местный «Рубин» на домашнем стадионе «Ак Барс Арена» в рамках в рамках шестого тура Мир Премьер-лиги встретится с московским «Динамо». Рассказываем, когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию матча шестого тура Российской премьер-лиги.

Смотреть Рубин – Динамо онлайн-трансляция РПЛ бесплатно прямой эфир

Посмотреть матч «Рубин» - «Динамо» можно будет в бесплатной прямой трансляции по ссылке. Игра начнется в 17.30 по московскому времени.

Прогнозы, статистика и история встреч Рубин – Динамо в РПЛ

Казанский «Рубин» сейчас находится на 12 месте турнирной таблицы, а его соперник – московское «Динамо», занимает топ списка лучших команд, занимая третье место. Понятно, что при таком раскладе многие заочно отдают победу в предстоящем матче столичному клубу.

Специалисты также предрекают «Динамо» выигрыш, а казанцам дают не так много шансов забить хотя бы один гол. Но аналитики не спешат сбрасывать со счетов наставника «Рубина» Рашида Рахимова, который под каждого соперника придумывает отдельную тактику. Хотя победу это принесло только один раз с начала этого сезона. Тем не менее игра может выйти тяжелой для «Динамо», но за счет своего мастерства москвичи должны все же взять вверх над казанцами.

А что если обратиться к статистике встреч «Рубина» и «Динамо» в РПЛ? Так, например, осенью 2021 года команды встречались два раза и все время выигрывали москвичи. Хотя в мае того же года казанцы все же их победили, повторив успех матча, который состоялся в 2020-ом. В более ранних сезонах «Рубин», можно сказать, играл наравне с «Динамо», хотя часто проигрывал. Но тогда это были другие команды, нежели сейчас. Хватит ли настроя в этот раз у «Рубина» показать хорошую игру при неприятных для него прогнозах – это нужно смотреть.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram