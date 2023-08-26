После нереализованного пенальти в прошлой игре Даку вместе с командой собирается показать свои лучшие качества. Фото: rubin-kazan.ru

В эту субботу, 26 августа, на домашнем стадионе «Ак Барс Арена» казанский «Рубин» в рамках шестого тура Мир Российской Премьер-лиги примет московское «Динамо». Начало матча назначено на 17.30. Рассказываем, что происходит в «Рубине» перед игрой.

ПРО НАСТРОЕНИЕ ВНУТРИ КОМАНДЫ И ТРАВМЫ ИГРОКОВ

Победив единственный раз за сезон в игре против самарских «Крыльев Советов» у игроков «Рубина» улучшилось настроение.

В субботу, 26 августа 2023 года, в Казани состоится матч 6-го тура Мир Российской Премьер-лиги между местным «Рубином» и московским «Динамо».

«Победа поднимает настроение, но внутри команды и до этой игры атмосфера была хорошей. Не было таких положительных эмоций, потому что победа дает эти эмоции», - цитирует пресс-служба казанского клуба своего главного тренера Рашида Рахимова.

Рассказал он и о травмированных игроках. Так, в команде внимательно следят за состоянием Рыбуса и Фамейе. В свою очередь Рожков из-за повреждения связки точно не выйдет на игру против «Динамо» в эту субботу. По словам наставника «Рубина», футболист, возможно, начнет тренироваться на следующей неделе.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ДАКУ ПОСЛЕ НЕУДАЧНОГО ПЕНАЛЬТИ

В прошлой игре с «Крыльями Советов» Мирлиндом Даку не реализовал пенальти – ударил посередине. Тогда ситуацию исправил Мартынович, который добил в ворота соперника мяч. Даку за такой промах никто в клубе не оштрафовал и не наказал. Тем более сами болельщики попросили дать игроку шанс. Они уверены, что он еще забьет и приведет «Рубин» к победе.

«Я бы сказал ему, если бы Мартынович не спас его. Такое бывает. Накануне они смотрели матч, где была серия пенальти, и один из игроков так пробил. Ему сказали, что самый надежный пенальти, когда ты бьешь посередине, потому что вратарь падает. Он ошибся», - прокомментировал случай главный тренер казанцев Рашид Рахимов.

ПОДГОТОВКА К МАТЧУ С «ДИНАМО»

Кстати, сам Даку сильно переживал из-за нереализованного им пенальти.

«Как нападающий, я любой свой подобный промах переживаю, но мы победили. Это самое главное», - рассказал пресс-службе «Рубина» игрок. - «Возможно требуется время. Но мы стараемся прибавлять как команда, и я лично. Готовлюсь к каждой игре. Надеюсь, это даст свои плоды»

По словам Даку, подготовка непосредственно к игре против московского «Динамо» идет по плану, как и ко всем другим матчам. Игрок считает соперника хорошей командой, но и он, и другие футболисты «Рубина» собираются показать в предстоящей встрече свои лучшие качества.

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