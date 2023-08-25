Трупные зловония: Казанцы пожаловались на смрад у озера Большое Чуйково

Чтобы понять причины исходящего от водоема смрада, по словам специалистов, нужно провести там тщательное исследование. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ново-Савиновского района столицы Татарстана забили тревогу. По их заверениям, от местного озера Большое Чуйково пахнет трупными выделениями. Зловоние настолько сильное, что горожанам приходится обходить водоем стороной. Мало ли, вдруг, чем-нибудь еще заразишься.

МЕРТВЫЕ ПТИЦЫ

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Татарстана, чтобы выявить достоверную причину трупного запаха у озера Большое Чуйково, нужно для начала взять пробу воды для лабораторных исследований и дождаться их результатов. Тем не менее уже при первом выезде на озеро специалисты управления нашли там несколько мертвых птиц. Неужто они стали источником мерзкого зловония на всю округу?

«У них взяли пробу на птичий грипп. Экспертиза показала отрицательный результат. Причины гибели птиц могут быть разные, люди много чем их подкармливают, не исключено и отравление», - рассказали «КП-Казань» в пресс службе управления ветеринарии.

Вдобавок, там отметили, что животные и птицы вообще частенько гибнут в природе, и это не всегда является следствием какой-либо инфекции. Поэтому, Госветслужба исключает в случае с озером Большое Чуйково особо опасные заболевания.

НЕОБХОДИМО ТЩАТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В свою очередь, как сообщили «КП-Казань» в Минэкологии Татарстана, судя по всему, никаких пробы воды из озера Большое Чуйково пока никто не брал. Экологи отмечают, что тут нужно провести более тщательное исследование водоема, чтобы выяснить причину такого зловония и причину гибели птиц.

«Для проведения комиссионного обследования озера и его экореабилитации нужно включить их в перечень мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Татарстана», государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Татарстана», - сообщили в Минэкологии республики.

Также, там подчеркнули, что комиссионное обследование с участием экологов, научной и проектной организаций должна провести администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. После чего, им необходимо будет передать в Минэкологии Татарстана полный пакет обосновывающих материалов для принятия дальнейших мер.

ПЕРЕКОРМИЛИ

Интересно, а что по поводу этого смрада говорит наука? По мнению доцента кафедры общей экологии института экологии и природопользования КФУ, кандидата биологических наук Дениса Тишина, птиц на этом озере могли действительно попросту перекормить до смерти. Соответственно, неприятный запах может быть вызван с разложением погибших особей.

«Сердобольные горожане постоянно подкармливают птиц, причем хлебом. А делать этого не рекомендуется, так как избыток хлеба вызывает у пернатых непроходимость кишечника. Отсюда их гибель. А, учитывая, что была жара, да и сейчас не так холодно, то процесс разложения мертвых птиц протекает быстро. Предположительно, это и является источником смрада на озере», - говорит Денис Тишин.

Напоследок, ученый добавил, что причиной зловония также могут быть сероводородные выделения из-под воды озера и мертвые рыбы. Заболев, они никуда не могут деться из закрытого водоема, вот и остаются там разлагаться после смерти. Так, что в любом случае, чтобы определить источник и причину трупного смрада на озере Большое Чуйково, нужно хорошенько его обследовать.

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