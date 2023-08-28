Глава Чебоксар: «Приложу все усилия, чтобы помочь нашим бойцам»

Глава города Чебоксары Евгений Кадышев провел очередной прием населения, в рамках которого рассматривались проблемные для горожан ситуации. Такие мероприятия проходят с завидной периодичностью, а жители столицы Чувашии могут обращаться с различными вопросами и предложениями. Одна из таких встреч состоялась 22 августа в региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» в Чувашской Республике. Поделиться наболевшим и получить поддержку пришли участники специальной военной операции, призванные из Чувашии.

«Сегодня тысячи соотечественников защищают Родину и стоят на страже нашей безопасности и будущего. И наш долг - окружить заботой этих ребят, обеспечить всестороннюю поддержку и помощь как военнослужащим, которые участвовали, участвуют в специальной военной операции, так и их семьям», - отметил Кадышев после встречи в своем телеграм-канале.

В ходе встречи от участников СВО поступили самые разные вопросы - например, попросили установить пандус. Решить этот вопрос поручили директору МБУ «Управление жилфондом г. Чебоксары» Андрею Шестакову - должен будет организовать выезд на место и незамедлительно выполнить все необходимые работы по установке пандуса, разъяснил Евгений Кадышев.

Во время приема записанные на прием горожане также попросили помочь решить проблему с документами, подтверждающими прохождение службы, оказать содействие в назначении мер социальной поддержки.

- Приложу все усилия для того, чтобы как можно быстрее разрешить проблемы и помочь нашим бойцам, - подчеркнул глава Чебоксар.

В этот же день чебоксарцы обратились и с вопросами, касающихся других сфер жизни города. Среди них просьба благоустроить места захоронений, помочь оформить земельный участок в собственность в рамках дачной амнистии. Еще попросили найти возможность построить универсальную спортивную площадку в одном из дворов города.

- Всем обратившимся дал исчерпывающие разъяснения, все просьбы взял на личный контроль, - резюмировал Евгений Кадышев.

Напомним, жители Чебоксар могут обратиться со своими вопросами к профильным специалистам в приемные часы в городскую администрацию. Как следует из информации на официальном портале города, необходима предварительная запись. Запись на прием ведется в отделе по работе с обращениями граждан администрации города Чебоксары по тел. (8352) 23-50-34. Время приема: в рабочие дни с 13.00.

Также работает «Прямая линия» администрации Чебоксар: тел. (8352) 23-50-06, с 10.30 до 12.00.

Обратиться с вопросами и предложениями жители могут и в Региональную общественную приемную Председателя Партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Чувашской Республике. График встреч с населением депутатов публикуется в социальной сети «ВКонтакте». Для этого также необходима предварительная запись. Предусмотрен и дистанционный формат диалога - обращение можно оставить непосредственно на странице в социальной сети в соответствующем разделе.