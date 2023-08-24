В Казани вдова Героя Советского Союза Бориса Кузнецова заявила, что ее обокрали

В обстоятельствах произошедшего сейчас тщательно разбираются полицейские. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В довольно сложной и без явных зацепок истории сейчас разбираются полицейские Казани. К ним за помощью обратилась Альфия Филатова – вдова Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Она заявила, что автомобиль ее мужа, который ему подарил глава Татарстана Рустам Минниханов, обокрали неизвестные. И это при том, что «Лада» стояла на охраняемой парковке около дома вдовы.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Было установлено, что из машины Героя Советского Союза похитили аккумулятор, надувную лодку и рыболовные снасти. Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего», - рассказали в МВД Татарстана.

Узнать куда это все пропало, а главное с кем, полицейским будет сложно. Как сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах, к машине давно никто не подходил, на ней уже образовался толстый слой пыли, так что, когда именно была совершена кража практически не определить. Могут оказаться тут и бесполезны камеры видеонаблюдения, которые установлены на охраняемой парковке. Дело в том, что запись с них хранятся всего 30 дней. По словам источника, пока понятно одно – машину не взламывали, а открыли родными ключами, которые есть только у самой вдовы и, по предварительным данным, у дочери Героя от первого брака. Также известно, почему автомобиль так долго стоял без дела. Оказалось, что когда-то он лишился противотуманной фары и из-за этого был снят с учета в ГИБДД.

СПРАВКА

Борис Кузнецов во время Великой Отечественной войны командовал отделением связи артиллерийской батареи. Принимал участие в освобождении Ленинграда, Курской битве и битве за Днепр. Именно тогда в 1943 году форсируя реку, Кузнецов после гибели командира взял управление бойцами на себя. Они удачно отбили наступление фашистов. За это Борис Кузнецов был удостоен высокого награды Золотой звезды Героя Советского Союза.

В Казани в память о нем на территории парка Победы установлена мемориальная табличка, а Лаишевская школа №2 носит имя героя. Также в прошлом году около Казанской кадетской школы-интерната Борису Кузнецову установили бюст.

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