Хотел сдать в металлолом: Житель Татарстана стащил с могил своих родственников православные кресты

Подозреваемого в краже с кладбища не удалось допросить, так как он находится на лечении. Фото: Андрей АБРАМОВ

В полицию Зеленодольского района обратилась 68-летняя жительница поселка Нижние Вязовые. Пенсионерка посетовала на то, что с могил ее родственников кто-то украл металлические кресты и оградку. Пропажу женщина обнаружила, когда пришла на местное кладбище навестит места захоронения отца и дяди. Ущерб пенсионерка оценила в две тысячи рублей, так как все эти ритуальные принадлежности, в том числе и оградку 50 лет назад ставила ее мать, когда была еще была жива.

Общаясь с правоохранителями, пенсионерка поделилась страшным подозрением. Она считает, что могилы обокрал ее родной сын. Мол, ему 44 года, и он страдает от алкоголизма. Причем так сильно, что уже несколько лет находится на учете в психоневрологическом диспансере Зеленодольска.

Как сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах, ранее пенсионерка уже жаловалась на своего сына, утверждая, что именно он украл металлический крест с могилы ее матери. Тогда мужчина перед полицейским полностью отрицал свою вину.

Полицейские попытались было снова его допросить, но не получилось. Он сейчас находится на лечении в том самом зеленодольском психоневрологическом диспансере.

Тогда стражи порядка решили обо всем разузнать у местного приемщика металлолома. А иначе куда еще придет человек с краденными крестами, да еще и страдающий постоянной алкогольной жаждой.

Действительно сын пенсионерки недавно приходил, вспомнил приемщик в разговоре с полицейскими. Мол, тогда он просил принять металлические кресты. По словам приемщика, мужчине тогда отказали и сообщили, он должен доказать, что это его собственность, а не краденное.

Пока все указывает на сына пенсионерки. Чтобы у полицейских полностью сложился весь пазл, осталось дождаться его выхода из психоневрологического диспансера и допросить.

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