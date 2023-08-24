На игровом поле — курьеры и водители. Яндекс устроит в Казани футбольный турнир

Матчи проходят в формате пять на пять без ограничения числа замен. Команды собрали игроки из числа курьеров, водителей, сборщиков заказов и кладовщиков. Состязания в Казани организовали сервисы Яндекса.

В столице Татарстана проводят отборочный этап. Команда-победитель отправится в Екатеринбург на суперфинал в октябре. Проживание и перелет — за счет организаторов. Там предстоит борьба с командами-финалистами из других городов — Москвы, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростова-на-Дону.

На турнире разыграют призы, кубки и медали. Отметят также лучших защитников, вратарей и нападающих. Матчи открыты для зрителей.

В Казани игры начнутся с 14 сентября. Тренировки стартовали почти два месяца назад. Их посетили больше 600 партнеров. Игроки знакомились, собирали команды. Помогали им профессиональные тренеры и спортивные кураторы.