Олег Николаев: «Задача цифровых сервисов - ускорить предоставление различных услуг для граждан»

К началу 2024 года для населения России в электронном виде должны быть доступны 95% социально значимых услуг. Такую задачу регионам и федеральным структурам поставил лично президент страны Владимир Путин. Чувашии же удалось перевести весь спектр услуг в онлайн-формат досрочно - в 2022 году. Однако ведомствам и организациям Чувашии есть еще над чем работать, уверены местные власти.

- Важно осознать, что цифровизация - это не просто перевод в электронный вид каких-то известных процессов. Очень важно осознать эту разницу. Реальная цифровизация позволяет сократить время на выполнение того или иного процесса, а самое главное - упрощает доведение услуги до потребителя, - считает глава Чувашии Олег Николаев.

В его понимании стоит прийти к тому, что необходимые задачи будут решаться быстрее и проще, можно с помощью симбиоза трансформации и цифровизации. Именно такого принципа, по словам Николаева, и придерживаются в Чувашии.

В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ

Исполнение субъектами поручения Владимира Путина отслеживают путем составления рейтинга регионов по уровню так называемой цифровой зрелости. По итогам II квартала 2023 года Чувашская Республика заняла 19-е место среди 88 субъектов страны, а в Приволжском федеральном округе - пятую позицию.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаил Степанов поясняет, что в рейтинге учтены наиболее приоритетные направления цифровизации, развивая которые, можно повысить комфорт жизни в регионе.

- Нам есть куда стремиться. Органам власти необходимо улучшить качество работы на Платформе обратной связи, обеспечить импортонезависимость программного обеспечения, активизировать использование Визуального конструктора услуг, - обозначил вектор работы Степанов.

Также министерствам региона стоит приложить усилия по обновлению системы межведомственного электронного взаимодействия.

По словам Главы Чувашии Олега Николаева, максимально от «окошечек», очередей и офлайн-общения удалось увести отрасль здравоохранения.

- За месяц ее цифровая зрелость выросла более чем на 20 процентных пунктов - с 77,8% до 98,25%. Рост также продемонстрировала отрасль «Государственное управление» (с 76,7% до 78,9%), - подчеркивает чиновник.

В настоящее время более половины жителей Чувашии обращаются за социально значимыми услугами посредством интернета через портал Госуслуг. За 7 месяцев этого года 68,7% массовых социально значимых услуг было оказано электронно. По показателю «Доля обращений за получением массовых социально значимых услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» Чувашия заняла 12-е место по стране и 1-е среди регионов ПФО.

К слову, развивая цифровое пространство, в Чувашии запустили и собственный рейтинг органов власти. Его концепция учитывает достижение запланированных значений показателей цифрового развития, дисциплинированность исполнения «цифровых» поручений, популяризацию цифровизации своих направлений, обучение сотрудников цифровым компетенциям.

ПРЕДМЕТ ДЛЯ ГОРДОСТИ

По словам Олега Николаева, на общем фоне цифровизации есть и ряд проектов, которыми гордятся больше всего. Например, проект «Цифровые электрические сети», первый этап которого реализовали в 2022 году.

- Внедрили систему единой диспетчерской службы управления электрическими сетями. Пилотным районом для реализации первого этапа проекта выбран микрорайон «Новый город» в г. Чебоксары с населением 5,6 тысячи человек, - рассказал глава Чувашии.

За счет «цифры» удалось автоматизировать управление электрическими сетями и создать цифрового двойника электрических сетей.

- Это помогает повысить надежность, энергетическую и экономическую эффективность и безопасность республики, оптимизировать капитальные и эксплуатационные затраты, связанные с процессами электроснабжения, - поясняет Николаев.

В итоге энергетикам меньше чем за год удалось снизить потери в электрических сетях и сократить время реагирования на аварийные ситуации за счет незамедлительной передачи данных о внеплановых отключениях и, как следствие, оперативного реагирования ремонтных бригад.

В текущем и следующем году запланированы работы по модернизации системы. В этом году будет внедрен геоинформационный модуль для оцифровки пространственных данных об объектах электроснабжения.

Как подчеркивает Олег Николаев, проект цифровизации сетей и иные подобные крупные проекты цифровой трансформации реализуются в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 - 2024 годы (ИПСЭР). В настоящее время Чувашия единственный регион, где в ИПСЭР включено мероприятие по цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. Реализация таких проектов предполагает создание и модернизацию информационных систем в различных отраслях - строительстве и ЖКХ, сельском хозяйстве, государственном управлении, экологии, энергетике, здравоохранении, культуре.

Часть реализованных цифровых проектов касается вопросов безопасности населения. Среди них интеллектуальная транспортная система, которая позволяет разгрузить транспортный поток, снизить количество ДТП, а с другой - фиксировать нарушения. Буквально месяц назад запущен Ситуационный центр для мониторинга и управления дорожной ситуацией. Кроме того, в этом году будет внедрен комплекс «Безопасный город».

- Самое главное для «цифровых сервисов» - упростить, ускорить предоставление различных услуг для граждан, сделать их удобными, в один клик. И это касается не только государственных услуг, но и повседневной жизни. Например, жители онлайн могут отследить движение городского транспорта, оплатить парковку, заказать онлайн билеты в театры и музеи, посмотреть самые интересные туристические места Чувашии и спланировать свою поездку, - отмечает перспективы Николаев.

НАГРУЗКА НА ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Вместе с этим власти Чувашии ведут работу и по внедрению искусственного интеллекта. Предполагается, что современными цифровыми технологиями оснастят медорганизации, транспортные и спортивные объекты, объекты коммунальной и социальной инфраструктуры.

Силами ИИ, например, Минспорт Чувашии планирует прогнозировать строительство спортивных объектов, а Минфин Чувашии - обрабатывать первичные документы централизованной бухгалтерии. Также интеллектуальная обработка входящей документации может быть использована во всех министерствах и ведомствах.

- Очевидно, что активное использование ИИ должно выразиться в главном - повышении качества и скорости оказания услуг для граждан, создании комфортных условий для жизни в нашей республике, возможности анализировать и принимать верные управленческие решения, - отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

ЧУЖОЙ ОПЫТ И СОБСТВЕННЫЕ УСИЛИЯ

К настоящему времени цифровизация региона происходит благодаря обмену опытом с другими регионами - изучают опыт коллег, представляемый на конкурсах, поддерживается связь с ближайшими регионами. Также делегация Чувашии ежегодно участвует в работе Всероссийского форума «Цифровая индустрия промышленной России». Кроме того, в этом году делегация республики вновь приняла участие в Международном форуме «ТИБО» и наладила сотрудничество с белорусскими коллегами.

Параллельно в Чувашии создана Ассоциация по содействию развитию информационных технологий «ИТ-кластер Чувашской Республики», которая объединяет 18 крупных ИТ-, образовательных и финансовых организаций, чтобы в тесной кооперации развивать ИТ-отрасль республики и защищать ее интересы и интересы ИТ-специалистов.

Не забывают в регионе и о подготовке кадрового резерва - в рамках масштабного проекта только за прошедший год в Чувашии создали 11 классов с углубленной подготовкой по профильным школьным предметам (математика, информатика, физика), в 2023 году - еще один. Еще два специализированных класса должны открыть этой осенью в Цивильске и Мариинском Посаде.

По информации профильного ведомства, все ИТ-классы находятся в тесном взаимодействии с ведущими ИТ-компаниями республики, в которых нынешние школьники не только знакомятся с характером работы, но и участвуют в дополнительных курсах и профориентационных мероприятиях.

Также, по данным Минцифры Чувашии, в регионе развивается и дополнительное образование - работают технопарки, центр образования. Открылся ИТ-колледж Singularity Hub в продолжение пилотного проекта на базе Чебоксарского электромеханического колледжа от создателей онлайн-школы Skyeng.

К слову, для сохранения кадров в пределах республики местным правительством реализованы целевые карьерные контракты, когда ведущие ИТ-компании Чувашии заключают контракты со студентами, платят им дополнительную стипендию, дают возможность стажировки, а также гарантируют трудоустройство по окончании. Помимо этого, напоминает Олег Николаев, в Чувашии введены отдельные меры поддержки молодых специалистов в виде финансовой поддержки на приобретение жилья специалистами и снижение налоговой ставки для компаний.

Также, по словам Михаила Степанова, ведется обучение государственных и муниципальных служащих - АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики» совместно с Чувашским государственным университетом имени И. Н. Ульянова запустило Школу управления данными.

- Умение работать с данными должно стать основополагающим в работе государственных и муниципальных служащих. Мы работаем над тем, чтобы было больше квалифицированных специалистов, которые умеют работать с данными, создавать понятные отчеты для дальнейшего принятия решений, - говорит Михаил Степанов.