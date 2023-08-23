В Казани на жилой дом упал беспилотник

Сейчас специалисты выясняют, кому принадлежал упавший дрон. Фото: Александр ГЛУЗ

В эту среду, 23 августа, в казанском поселке Старые Горки на жилой дом упал беспилотник. Обошлось без пострадавших, на место происшествия выехали сотрудники спецслужб, сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах. По его данным, специалисты уже приступили к изучению упавшего дрона, они определят его тип, предназначение и кому он принадлежит. По предварительной информации, это был не беспилотник в полном понимании его слова, а учебная авиамодель.

Напомним, глава Татарстана Рустам Минниханов своим указом от 25 ноября 2022 года запретил использовать беспилотники в воздухе в связи с введением в республике базового режима готовности из-за событий на Украине. Исключение – дроны, используемые органами госвласти и структурами, которые им подведомственны.

Падение же беспилотника в Казани на жилой дом произошло, когда стали появляться сообщения о том, что их могут разрешить снова использовать в ряде регионов России, в том числе и в Татарстане. Речь идет о дронах, которые применяют для наблюдения за газо- и нефтепроводами, а также за лесами.

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