МТС помогла казанцам сформировать полезные экопривычки на городском экопразднике «Зеленая Система»

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МТС запустила цифровую экопросветительскую игру, которая помогает посчитать свой экологический след и найти способы его уменьшить. Премьера игры состоялась 20 августа на экологическом городском празднике «Зеленая Система», организованном благотворительным фондом «Система» при партнёрстве цифровой экосистемы МТС.

Главной задачей праздника «Зеленая Система» стало формирование экопривычек у жителей и гостей Казани. Экопривычки – это не только забота о будущем планеты, но и способ сделать повседневную жизнь здоровее и позитивнее. Гости праздника не только в ярком и креативном формате получали информацию о практиках осознанного потребления, но и могли сделать к нему первый шаг – сдать на мобильном пункте приема вторичных ресурсов пластик, макулатуру, текстиль, стекло и батарейки. Для тех, кто хочет лучше понять тему осознанного потребления, на площадке работал музей переработки.

МТС разработала специальную экологическую игру – калькулятор экологического следа, - которая помогала гостям в интерактивном формате посчитать свое персональное влияние на климат, и найти способы его уменьшить, смоделировав изменение своего потребительского поведения в различных жизненных ситуациях.

На празднике действовала своп-зона – обмен вещами в хорошем состоянии: одеждой, книгами, посудой, домашними растениями, настольными играми, канцелярией и рабочей электронной техникой. Обмен – самый бюджетный и экологичный способ обзавестись новой вещью, и единственное его правило – не приносить того, что не предложил бы другу.

«Мы в МТС ответственно относимся к воздействию на окружающую среду непрерывно повышаем уровень экологической ответственности собственного бизнеса, запуская разносторонние программы и проекты: от инициатив углеродной нейтральности до экопросветительских уроков. Также мы помогаем нашим клиентам и партнерам быть экологически ответственнее – разрабатываем и внедряем комплексные цифровые сервисы и решения, которые снижают уровень негативного влияния на окружающую среду. Популяризация культуры осознанности — важная задача, и мы решаем ее с использованием как традиционных инструментов, так и инновационных — цифровых. Это позволяет подходить к задаче комплексно и вовлекать в решение экологических вопросов широкую аудиторию», - подчеркнула руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Большой экологический праздник в Казани – часть Всероссийского экопросветительского проекта «Зеленая Система», который охватит 10 регионов России 40 мероприятиями. Цель «Зеленой Системы» – популяризовать практику раздельного сбора мусора и ответственного отношения к окружающей среде. В основе проекта серия городских экологических праздников, в рамках которых жители смогут познакомиться с правилами сортировки бытовых отходов, сдать вторсырье на переработку, обменяться на своп-точках вещами, принять участие в тематических мастер-классах.

Проект «Зеленая Система» стал логичным продолжением темы сотрудничества общественных организаций и бизнеса в интересах достижения целей устойчивого развития и реализации нацпроекта «Экология». Компании-партнеры благотворительного фонда «Система» - крупнейшие работодатели России, лидеры в ключевых отраслях экономики. Все они активно поддерживают «зеленую» повестку: реализуют свои программы и участвуют в экологических проектах фонда.

«В основу проекта «Зеленая Система» легли темы, которые исторически очень важны для Фонда и его партнеров. Мы работаем с индустриальными партнерами, горизонт планирования которых – десятилетия вперед, поэтому экологическая повестка для них в приоритете. Мы стремимся развивать волонтерское движение, большую эффективную систему добрых дел, а забота о природе часто получает отклик в сердцах сотрудников и членов их семей. И, наконец, ключевая целевая аудитория Фонда – подрастающее поколение, а когда органичнее всего формируются привычки, а том числе экопривычки? Верно, в детстве! Мы объединили тему экологии, волонтерскую инициативу и формат, доступный даже ребенку, в один большой интересный проект – «Зеленую Систему». Хочу поблагодарить за сотрудничество цифровую экосистему МТС и общественных партнеров, фонд «ЭРА» и Движение ЭКА – вместе мы формулируем и продвигаем темы, которые меняют наше будущее в лучшую сторону!» - рассказала президент благотворительного фонда «Система» Лариса Пастухова.