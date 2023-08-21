У Чебоксар появился еще один город-побратим - поднебесный Хэфэй

В преддверии Дня города столица Чувашии расширила список городов-побратимов, с которыми намерена расширять дружеские и партнерские связи в различных отраслях. Соглашение об установлении побратимских отношений своими подписями скрепили глава Чебоксар Евгений Кадышев и председатель постоянного комитета Собрания народных представителей города Хэфэй Ван Вэйдун.

По сообщению чебоксарской администрации, изначально протокол о намерениях между Чебоксарами и Хэфэй об установлении отношений побратимства подписали в 2019 году на Совете по сотрудничеству регионов Поволжья и верхнего и среднего течения реки Янцзы в Китае. Однако замедлился процесс из-за ограничений, установленных во время пандемии коронавирусной инфекции. И вот, наконец, спустя годы стороны смогли приступить к реализации задуманного.

НАУЧНЫЙ ИНТЕРЕС

«Для Чебоксар, как центра электротехнического производства и ведущего центра по релейной защите и автоматике Российской Федерации, данное сотрудничество очень интересно», - отметил Евгений Кадышев.

Для справки: город Хэфэй является интеллектуальным и научным центром Китайской Народной Республики, в котором находится одна из четырех крупнейших научно-образовательных баз страны, один из трех крупнейших комплексных научно-технических центров государственного значения. Кроме того, Хэфэй обладает мощной базой производственных ресурсов.

«Планируем развивать взаимоотношения в сферах электротехнического производства, образования, медицины и, конечно же, науки», - анонсировал планы глава Чебоксар.

Предполагается, что стороны будут проводить совместные исследования и вырабатывать общие решения глобальных проблем.

ПРОДЛЕНИЕ ПРЕЖНИХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ

К слову, это оказалось не единственное заключенное соглашение о взаимодействии за последние дни. Поздравить Чебоксары с главным городским праздником прибыла делегация африканского города Рунду - столицы региона Каванго одной из богатейших стран Африки - Намибии.

«Наш город сотрудничает с Рунду с 2009 года. Все это время мы обмениваемся опытом и вместе развиваем такие сферы, как образование, здравоохранение, культура, туризм, промышленность. И в наших планах продолжить данное взаимодействие», - отметил глава города Кадышев. – «Для этого было принято решение продлить соглашение о побратимстве и сделать его бессрочным. Поставив свои подписи в документе, мы закрепили дружеские отношения между нашими городами на долгие годы».

Кадышев также выразил надежду, что за время пребывания делегации из Рунду удастся найти много точек соприкосновения: как экономических, так и политических, социальных, культурных, которые дальше стороны будут развивать.

«Гости проявили интерес к медицине, к электротехнике, особенно к релейной защите и автоматике, которой славится наш город, и далее по нашей промышленности и по нашей культуре мы все покажем и определим наши точки соприкосновения», - обозначил планы спикер.

На сегодняшний день в Рунду развивается фермерство, торговля и туризм, поскольку через город проходит главная транспортная магистраль страны, соединяющая Намибию с другими странами.

СПРАВКА

В настоящее время у города Чебоксары имеются соглашения об установлении отношений побратимства с:

- городом Рунду, Республика Намибия, продлено 18 августа 2023 года;

- городом Санта-Клара, столицей провинции Вилья-Клара Республики Куба (2004);

- городом Эгер, Венгерская Республика (2004);

- городом Гродно Республики Беларусь (2009);

- городом Аньцин провинции Аньхой Китайской Народной Республики (2016);

- городом Сухум Республики Абхазия (2021).