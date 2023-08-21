Чебоксары отметили 554-й день рождения

Столица Республики Чувашия с размахом отметила свой день рождения. Этим летом городу исполнилось 554 года. Как отмечают в администрации Чебоксар, посвященные этому событию мероприятия проходили в течение нескольких дней. Организаторы постарались, чтобы каждый желающий смог найти что-то интересное для себя.

ОТ 500 К 500 ТЫСЯЧАМ ЧЕЛОВЕК

За все время своего существования город прошел большой путь в развитии и продолжает совершенствоваться общими усилиями жителей и местных властей.

«За эти годы из маленького провинциального городка с населением менее 500 человек наша столица превратилась в большой, идущий в ногу со временем город с населением уже 500 тысяч человек», - отметил глава города Евгений Кадышев.

Поэтому в начале августа на бульваре купца Ефремова открылась выставка «Созидатели города», которая знакомила всех желающих с трудовыми достижениями чебоксарцев. Практически сразу стартовал цикл бесплатных экскурсий по городу.

САМОЛЕТЫ, АВТОГОНКИ И ЕДИНОБОРСТВА

В преддверии праздника, 18 августа, на двух центральных площадках стартовали спортивные проекты: спортивный фестиваль на Чебоксарском заливе и Международный профессиональный турнир единоборств «Кубок Чемпионов» на Красной площади.

Следом в городе прошла Детская регата и эндуро-гонка «Путь Чапая». А непосредственно праздничное утро началось для жителей со спортивной утренней зарядки на Красной площади - жители занимались с чемпионом мира и участником Олимпийских игр в Токио Владиславом Поляшовым, членом сборной республики и России по спортивной аэробике Алексеем Германовым и другими.

Также в эти дни прошел заключительный этап соревнований по баскетболу 3х3 и городской турнир по национальной борьбе керешу.

А любители гонок смогли принять участие и лицезреть выступления спортсменов на автодрифт-шоу, которое прошло на площадке у Речпорта.

Самой зрелищной площадкой в эти дни стала главная площадь, где в небе свое мастерство показала пилотажная группа «Звезда», созданная в рамках проекта «Русские авиационные гонки».

«ЗЕЛЕНОЕ ЗОЛОТО РОССИИ» НАХОДИТСЯ В ЧУВАШИИ

В этом году второй раз прошел Чебоксарский фестиваль пива «Зеленое золото России». Событие включало деловые мероприятия для представителей производств, хмелеводов и представителей отрасли (прошли экскурсии по производствам, на стратегических сессиях обсуждали вопросы развития отрасли) и развлекательные мероприятия для горожан (прошли концертные программы, розыгрыши, выставки и сюрпризы).

ВСЁ НА ТВОРЧЕСКОМ БУЛЬВАРЕ

Одной из главных площадок в День города стал Творческий бульвар, расположившийся на Чебоксарском заливе от детской площадки до монумента Матери-Покровительнице. Всех гостей праздника ждали театральные представления, танцы, конкурсы, игры и спортивные состязания. Впервые в этом году в программу добавили фаер-шоу, показ мод и шоу каскадеров.

Праздничные мероприятия проходили и на других площадках. Например, в сквере Чапаева прошел арт-пикник «Чапай зовет на чай», на котором в уютной и радостной обстановке можно было угоститься на полевой кухне ароматным чаем и вкусными баранками.

Также в городе прошли и творческие фестивали, в том числе фестиваль «Вышитая карта России» и фестиваль работающей молодежи.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Глава города Чебоксары Евгений Кадышев:

«Дорогие чебоксарцы! Сегодня Чебоксары продолжают расти и становиться краше. В столице реализуются крупные проекты, активно развиваются социальная сфера и городская инфраструктура. В этом, несомненно, заслуга ее жителей, которые своим ежедневным трудом, преданностью, любовью и трепетным отношением к малой родине вносят огромный вклад в развитие нашего города.

Искренне благодарю вас, уважаемые чебоксарцы, за деятельное участие в судьбе нашей любимой столицы, за поддержку инициатив городской власти по ее преображению и за то, что бережно храните богатое историческое наследие, чтите подвиги наших предков и приумножаете их достижения.

Впереди у нас еще много серьезных задач и больших планов. Я уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть все препятствия и добиться всех поставленных целей.

От всего сердца желаю нашему любимому городу дальнейшего роста, процветания и добрых перемен, а его жителям - крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо родного города!»