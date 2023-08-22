Секрет идеального подарка: Что и за сколько в Казани можно купить на праздник имениннику

К выбору подарка стоит подходить осознанно и заранее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О том, как не ошибиться, учесть все интересы и предпочтения, а также образ жизни и потребности того, кого мы хотим осчастливить, рассказала руководитель казанской студии сувениров «Айда» Алсу Шангараева.

«ЧЕМ РАНЬШЕ НАЧНЕТЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ»

По словам специалиста, к выбору подарка стоит подходить осознанно и начинать это делать нужно заранее, так как если все оставить на последний день, есть вероятность купить что-то ну совсем бесполезное. Время, как и в процессе принятия многих других важных решений, здесь тоже является важным ресурсом. В том числе, придется учитывать сколько минут уйдет на доставку подарка и есть ли он в наличии в тот самый важный момент.

- Чем раньше начнется искать подарок, тем лучше. В какой день покупать разницы практически нет. Стоит учитывать, что в выходные дни люди чаще выбираются в торговые центры и для комфорта я советуют совершать покупки в будние дни. Тогда у вас будет больше возможности рассмотреть товары и не ни что не отвлекаться, - подметила Алсу Шангараева.

НЕ СТЕСНЯЕМСЯ СПРАШИВАТЬ

При этом специалист отмечает, важно не только помнить про время, но и учитывать возраст того, кому достанется наш подарок. Ведь у взрослых и у детей свои предпочтения. Это касается увлечений, хобби и рода занятия. В случае, если выбор дается сложно и нет понятия о том, чтобы понравилось тому же имениннику не стоит стесняться спросить у него самого, что же он желает или какие потребности имеет.

- Спрашивать у человека, кому вы собрались дарить подарок, очень даже хороший вариант. Однако именинник может поскромничать, лукавить, но можно постараться найти подход. Сейчас даже очень популярно составлять виш-лист (листок с желаниями – Ред.) по подаркам и предоставлять его дарителю, - отметила Алсу.

Для некоторых приятным станет подарок, сделанный своими руками. Обычно их приятнее всего получать матерям от своих чад. Но не исключено, что, имея особые таланты и мастерство в определенных сферах, можно создать действительно уникальный подарок, который удивит всех. Допустим, художники могут нарисовать портрет именинника, а дизайнеры создать стильный наряд. Все зависит от возможностей человека. По мнению Алсу Шангараевой, подарок сделанный своими руками может стать прекрасным дополнением к основному подарку.

«НЕ СТОИТ ДАРИТЬ ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ»

Если говорить о самом насущном - затратах на подарок, то тут все зависит от толщины кошелька, готовности выделить ту или иную сумму. Обычно средний чек в Казани на это колеблется от двух до пяти тысяч рублей.

Так, за эти деньги мужчины чаще всего дарят цветы, украшения, сертификаты на массаж или СПА-процедуры. А женщины предпочитают покупать в качестве подарка аксессуары, парфюм и одежду.

- Важно, чтобы подарок хранил память. Есть вариант подарить что-нибудь из съедобного, но это совсем другое. В этом случае человек наедается, получает сиюминутное удовлетворение - пояснила Алсу.

Как отметила специалист, при выборе подарка маме, папе, дедушке и бабушке нужен особый подход. Это те люди, которые со временем, к сожалению, все меньше и меньше получают от близких самого главного - внимания. Поэтому стоит заложить на подарок не только определенный бюджет, но и время, а именно – целый день. Это может быть совместная милая прогулка с завтраком/обедом/ужином в интересном месте, а также особенный подарок, который они запомнят, и он будут ассоциировать именно с этим днем.

А для подруги/другу можно обратиться все к тому же виш-листу или спросить отдельно про ее/его пожелания. В основном в Казани это материализуется в сертификат магазина одежды, либо косметики и аксессуаров. Конечно, намного лучше, когда друг/подруга увлекается каким-нибудь хобби (или хочет начать). Тогда можно выбрать подарок, который поможет улучшить их навыки. Аналогичным способом можно сделать подарок своей второй половинке, правда, тут важно дополнить его романтичной прогулкой и ужином.

- Вот что действительно не нужно дарить, так это искусственные цветы. Во-первых, это плохая примета, во-вторых - отсылка к погребальным украшениям, - предостерегла Алсу Шангараева.

Также, по ее словам, не стоит дарить что-то ну уж совсем шаблонное. Подарок обязательно должен быть со вкусом и подходить человеку. Для этого необходимо поймать хотя бы один индивидуальный сегмент его жизни или образа, а также узнать приметы, в которые он верит.

- При выборе подарка советую учитывать, насколько уместно это дарить, полезно ли это человеку, отзывается ли это у него, ну и конечно, качество. Внешность также немаловажна - хорошая упаковка, лаконичная, в приятных тонах, сделанная со вкусом, - резюмировала специалист.

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