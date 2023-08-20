Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Венгрию

У Минниханова запланированы встречи с представителями местной власти для обсуждения перспектив сотрудничества. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов полетел в Венгрию. Прибыл он туда на государственный праздник, сообщает пресс-служба главы региона.

В столице Венгрии 20 августа состоялся День святого Иштвана. В связи с этим на его празднование пригласили раиса Татарстана. Минниханова в аэропорту Будапешта встретили глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш и российский посол Евгений Станиславов.

«Сотрудничество между Татарстаном и Венгрией развивается в рамках российско-венгерских отношений. Несмотря на ситуацию в мире, наши отношения все равно являются устойчивыми и дружественными», - отметил глава региона.

Кроме того, у Минниханова запланированы встречи с представителями местной власти для обсуждения перспектив сотрудничества. Также Будапешт посетят лидеры Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана.

Отметим, Иштван был первым королем Венгрии. Его короновали в 1000 году.

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