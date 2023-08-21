Диагностика, шины и масло: Как подготовить машину в дальнее путешествие рассказал автоэксперт из Казани

Перед дальней поездкой нужно в обязательном порядке проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не только заранее планируем маршрут, но и проверяем техническое состояние транспорта. На что именно нужно смотреть в первую очередь, «Комсомолке» рассказал маркетолог и консультант сети автосервисов «Катал-Моторс» Шамиль Набиуллин.

Турне на машине имеет ряд неоспоримых преимуществ. При выборе такой поездки человек не зависит от расписания самолета, поезда или автобуса, то есть отсутствует риск опоздать. Также в пути можно в любое время делать остановки, да и вообще поменять маршрут и заехать в интересные места. Для многих огромным плюсом станет возможность взять с собой гораздо больше вещей, нежели в поезд или на самолет.

Но тут во время сборов в дорогу также нельзя забывать о документах. Речь идет о паспорте/загранпаспорте, СНИЛСе, водительском удостоверении и, конечно, о банковских картах и наличке. Все это надо сложить в отдельную сумку, чтобы при необходимости быстро достать.

Также не стоит забывать о документах для автомобиля. У каждого водителя в бардачке должны быть техпаспорт, свидетельство о регистрации машины и страховой полис. Не помешает с собой взять и блокнот с ручкой для путевых заметок.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ

До отправления в дорогу нужно тщательно подготовить автомобиль к дальней поездке. Для этого следует проверить его техническое состояние в автосервисе и при необходимости провести ремонт. Это обезопасит от инцидентов на трассе. И следует помнить, что мелкие неисправности бывают у любой машины.

По данным автоэксперта из Казани Шамиля Набиуллина, комплексная диагностика автомобиля обойдется от 750 до 1 500 рублей в зависимости от марки и модели автомобиля. При этом в обязательном порядке нужно провести компьютерную диагностику всех систем автомобиля, проверить степень износа шин и состояние, уровень технических жидкостей.

- Перед дальним путешествием на машине нужно в обязательном порядке проверить уровень масла и охлаждающей жидкости, давление в шинах, тормозную систему и работу световых приборов и стеклоочистителей. В зависимости от сезона необходимо дополнительно провести проверку системы обогрева стекол, зеркал заднего вида и обогрева салона в зимнее время, а также работу кондиционера и системы охлаждения салона, - пояснил Шамиль Набуллин.

По его словам, у ответственного водителя в багажнике должно храниться снаряжение практически для любой нештатной ситуации. Но перед путешествием все же следует убедиться на месте ли запаска, компрессор для подкачки шин, комплект ключей и отверток, буксировочный трос, автолампочки, запасные дворники, жидкости, провода прикуривателя, светоотражающие жилеты, огнетушитель, пассатижи, знак аварийной остановки, средства для чистки, перчатки и противобуксовочные траки.

- Я считаю, что также обязательно нужно брать дополнительную аптечку, хороший домкрат, небольшой и недорогой набор инструментов, набор для ремонта шин, - говорит автоэксперт.

Отметим, что в автомобильной аптечке нет лекарств. В ней лежат только бинты, жгуты, пластыри, перчатки, маска, ножницы и устройство для проведения искусственного дыхания. В связи с этим перед отправлением в дальнее путешествие на машине нужно самостоятельно добавить в аптечку необходимые лекарства и мази. Но самое важное, что следует взять с собой – это достаточное количество питьевой воды. В пути всегда нужно регулярно и много пить. Особенно это актуально в такое жаркое лето, как сейчас. Также можно положить в сумку легкую пищу – фрукты, орехи, сухофрукты.

ПЛАНИРУЕМ ТОЧКИ ЗАПРАВКИ

Самостоятельная поездка в дальнее путешествие весьма рискованное занятие. Лучше в путь отправляться вместе с напарником или семьей. Хорошо если кто-то сможет заменить вас за рулем, либо будет бодрить вас разговорами и смотреть, чтобы вы не уснули.

В этом случае дорога будет гораздо спокойнее и безопаснее. И не забываем каждые три часа делать остановку на отдых, размять ноги и перекусить, либо полежать в машине с закрытыми глазами. Более 10-12 часов езды без сна опасно. Теряешь внимательность и можешь спровоцировать ДТП.

- В дальнюю дорогу я всегда беру с собой палатку и спальные мешки. Место для ночлега я выбираю либо на берегу водоема, либо в живописном месте вдали от населенных пунктов и посторонних глаз. Если мне приходится ночевать в машине, то я выбираю стоянки для дальнобойщиков или устраиваю ночлег на парковке около АЗС, - рассказывает автоэксперт.

Помимо этого, он для защиты от чужого проникновения блокирует двери, устанавливает защитные шторки на автомобиль. Но сейчас в дороге Шамиль Набиуллин все чаще выбирает для ночлега отели, так как никакая палатка не заменит полноценный сон на кровати.

Для того, чтобы пополнить бак, автоэксперт советует заранее планировать точки остановки у крупных известных АЗС по пути следования. Сам он их отмечает в навигаторе. В этих местах обычно можно не только заправить автомобиль, но и отдохнуть, устроить перекус или полноценно пообедать.

- Я всегда планирую бюджет на топливо исходя из простой формулы (средний расход на 100 километров + 20%). У меня тысячи километров пути обходится в шесть тысяч рублей при среднем расходе 10литров/100километров бензина марки АИ-95, - пояснил автоэксперт.

Самое дальнее автопутешествие Шамиля Набиуллина было из Казани в Симферополь – 2,1 тысячи километров. Причем в путь он отправился абсолютно спонтанно. Взяли с друзьями рюкзаки с минимум личных вещей закинули их в машину и отправились в путь. Правда, автоэксперт при этом знал, что его автомобиль только что прошел через капитальный ремонт. Поэтому можно было смело ехать без проведения диагностики.

- Останавливались мы в Саратове, Темрюке. Спали по очереди на заднем сидении. Каждый ехал за рулем по пять часов. В пути один раз мы прокололи колесо. Благо у нас было запасное. В целом поездка прошла очень удачно, сложнее было ехать обратно, так как Крым нам очень понравился, и уезжать оттуда просто не хотелось, - поделился впечатлениями Шамиль.

Место для ночлега Шамиль выбирает в живописном месте вдали от населенных пунктов. Фото: из личного архива героя публикации

Именно поэтому автоэксперт советует в дальнее путешествие на машине брать с собой пассажиров, которые имеют водительское удостоверение и опыт вождения от пяти лет. И их обязательно нужно вписать в страховой полис. При этом, несмотря на частую смену за рулем, все равно лучше всего большую часть пути проходить в светлое время суток. В темноте же нужно ехать очень аккуратно. А если в дороге застал стильный дождь или туман, то лучше остановиться и переждать непогоду.

- Заправляться лучше только на известных заправках и следите за тем, чтобы уровень топлива был больше половины бака, а также каждые тысячи километров проверяйте уровень масла в двигателе, - напоследок рекомендует автоэксперт из Казани.

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