Последние летние дни жары: Гидрометцентр Татарстана сообщил о резком похолодании

У жителей Татарстана есть еще пару деньков, чтобы насладиться жарой. Фото: Иван ВИСЛОВ

В последние дни температура воздуха в республике прогревалась до +30 градусов и выше. В пятницу, 18 августа, и вовсе днем ожидается до +34. Но уже в субботу погода начнет меняться. Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, 19 августа на регион начнет оказывать влияние холодный атмосферный фронт. И не то чтобы это грозило дождями, хотя и кратковременными, а тем, что в республику придет похолодание – днем от +24 до +29 градусов.

А уже в воскресенье, 20 августа, северные воздушные потоки и вовсе сведут на нет остатки летней жары. Ночью похолодает +7..+12 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше +25.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, такая погода без существенных осадков сохранится и в начале следующей недели.

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