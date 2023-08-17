Изнасиловали, ограбили и убили бутылкой: уголовное дело двух уроженцев Узбекистана рассмотрит Верховный суд Татарстана

Обвиняемые находятся под стражей. В убийстве признался только один из них. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Прокуратура Татарстана утвердило обвинительное заключение по уголовному делу об изнасиловании, грабеже и убийстве. В скором времени перед законом за этой ответят 29-ти и 24-х летние уроженцы Узбекистана, сообщили в надзорном ведомстве республики.

«Свою вину фигуранты признали, но лишь частично. Сейчас они находятся под стражей. В ближайшее время материалы уголовного дела отправят на рассмотрение Верховного суда Татарстана», - также отметили в прокуратуре.

В октябре прошлого года в Казани пропала женщина. Ничего не говорило о том, что она могла куда-то уехать и никого не предупредить. В связи с этим было возбуждено уголовное дело об убийстве. Вскоре правоохранители вышли на след подозреваемых – тех самых двух уроженцев Узбекистана.

По версии следствия, обвиняемые познакомились с женщиной в одном из кафе, а далее увезли ее в казанский поселок Салмачи. Там из-за отказа продолжать гулять, ее заманили на участок с недостроенным домом по улице Лиственная и напали. Они изнасиловали ее и всячески надругались. Затем старший из нападавших несколько раз ударил жертву головой о землю и забрал у нее два мобильных телефона. Этого ему показалось мало и он начал бить женщину по голове еще и стеклянной бутылкой. Из-за чего та скончалась на месте.

Тело женщины удалось найти, когда один из подозреваемых сознался в убийстве и показал место преступления.

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