«Рубин» — «Крылья Советов»: когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию матча 5-го тура РПЛ

Всего команды между собой сыграли 48 матчей. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

В пятницу, 18 августа, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» встретятся «Рубин» и «Крылья Советов». Рассказываем, когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию матча пятого тура Российской премьер-лиги.

Смотреть Рубин — Крылья Советов онлайн-трансляция РПЛ бесплатно прямой эфир

Посмотреть матч «Рубин» — «Крылья Советов» можно будет в бесплатной прямой трансляции по ссылке. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Прогнозы, статистика и история личных встреч Рубин — Крылья Советов

Согласно прогнозам, игра с большей вероятностью закончится победой «Рубина», а вот ничейный результат расценивается, как мало ожидаемый. Всего команды между собой сыграли 48 матчей. Среди них 21 победа «Рубина» и 13 побед «Крыльев Советов». Ничьей закончились 14 игр.

От результата этого матча будет зависеть останется ли главный тренер казанского клуба Рашид Рахимов на своем посту или же уйдет в отставку. С начала сезона «Рубин» не одерживал ни одной победы. Вдобавок последняя игра с «Ростовом» в очередной раз закончилась поражением.

У «Крыльев Советов» статистика немного лучше. Самарский клуб победил в матчах с «Ахматом» и «Ростовом», но зато проиграл в играх с «Балтикой» и «Зенитом». Ничьей завершились игры с «Динамо» и «Локомотивом». Отметим, что последний товарищеский матч между «Рубином» и «Крыльями Советов» окончился победой казанской команды со счетом 2:1.

В турнирной таблице «Крылья Советов» замыкают пятерку лидеров. «Рубин» же находится на грани плей-офф на выбывание, находясь на 14 строчке из 16.

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