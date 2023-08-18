Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

В эту пятницу, 18 августа, «Рубин» встретится с «Крыльями Советов» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги. Игра начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Рассказываем, что происходит в «Рубине» перед этим матчем.

«Рубин» хочет подписать экс-вратаря «Зенита» Андрея Лунева

Руководство «Рубина» все еще заинтересовано в подписании экс-вратаря «Зенита» и «Байера» Андрея Лунева. Как сообщил «КП-Казань» собственный источник близкий к ситуации в клубе, в ближайшее время казанцы сделают новое предложение по трансферу голкипера.

Ожидается, что Лунев сможет усилить вратарскую линию в «Рубине». Ранее агент футболиста Антон Смирнов подтвердил факт переговоров, но заявил, что казанцы сделали спортсмену «смешное» предложение.

Всухую проиграли «Ростову»

Недавний матч в рамках четвертого тура РПЛ завершился очередным поражением «Рубина». В первом тайме не было реализовано ни одного очка. Зато во втором тайме «Ростов» забилых целых три гола. Отметим, что это уже второе поражение казанского клуба ростовчанам с начала сезона.

Рахимову дали два матча на исправление ситуации

«Рубин» сначала сезона не может одержать ни одной победы. Игра заканчивается либо поражением, либо ничьей. Особенно подкосила казанских фанатов игра со «Спартаком», завершившаяся с разгромным счетом в пользу московского клуба — 1:4.

Главному тренеру «Рубина» Рашиду Рахимову дали два матча на исправление ситуации в турнирной таблице, об этом в своих соцсетях сообщил журналист Иван Карпов. Если команда Рахимова не победит в игре с «Крыльями Советов» или «Динамо», главного тренера казанского клуба отправят в отставку.

Подписали контракт с Марко Чаварой

«Рубин» подписал четырехлетний контракт с 20-летним нападающим Марко Чаварой. Футболист ранее выступал за словенские «Алюминий» и «Нафта», хорватский «Сесвете» и резервные команды ФК «Динамо Загреб».

Однако Марко Йосип Чавара показать себя в «Рубине» в этом году не сможет, поскольку отправился в аренду в «СКА-Хабаровск» до конца сезона 2023/24.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram