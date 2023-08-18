Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.
Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"
В эту пятницу, 18 августа, «Рубин» встретится с «Крыльями Советов» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги. Игра начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Рассказываем, что происходит в «Рубине» перед этим матчем.
Руководство «Рубина» все еще заинтересовано в подписании экс-вратаря «Зенита» и «Байера» Андрея Лунева. Как сообщил «КП-Казань» собственный источник близкий к ситуации в клубе, в ближайшее время казанцы сделают новое предложение по трансферу голкипера.
Ожидается, что Лунев сможет усилить вратарскую линию в «Рубине». Ранее агент футболиста Антон Смирнов подтвердил факт переговоров, но заявил, что казанцы сделали спортсмену «смешное» предложение.
Недавний матч в рамках четвертого тура РПЛ завершился очередным поражением «Рубина». В первом тайме не было реализовано ни одного очка. Зато во втором тайме «Ростов» забилых целых три гола. Отметим, что это уже второе поражение казанского клуба ростовчанам с начала сезона.
«Рубин» сначала сезона не может одержать ни одной победы. Игра заканчивается либо поражением, либо ничьей. Особенно подкосила казанских фанатов игра со «Спартаком», завершившаяся с разгромным счетом в пользу московского клуба — 1:4.
Главному тренеру «Рубина» Рашиду Рахимову дали два матча на исправление ситуации в турнирной таблице, об этом в своих соцсетях сообщил журналист Иван Карпов. Если команда Рахимова не победит в игре с «Крыльями Советов» или «Динамо», главного тренера казанского клуба отправят в отставку.
«Рубин» подписал четырехлетний контракт с 20-летним нападающим Марко Чаварой. Футболист ранее выступал за словенские «Алюминий» и «Нафта», хорватский «Сесвете» и резервные команды ФК «Динамо Загреб».
Однако Марко Йосип Чавара показать себя в «Рубине» в этом году не сможет, поскольку отправился в аренду в «СКА-Хабаровск» до конца сезона 2023/24.
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