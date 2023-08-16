Получателя ищут: На жителя Йошкар-Олы завели сразу пять уголовных дел за контрабанду военной экипировки в Китай

В одной из посылок таможенники обнаружили боевой нагрудник. Фото: Федеральная таможенная служба России

Таможенники пресекли канал контрабанды российской военной экипировки в Китай. Его организовал 45-летний житель Йошкар-Олы. На мужчину за это завели пять уголовных дел, сообщает Федеральная таможенная служба России.

«Контрабанда была задержана при проведении таможенного контроля в Москве», - отметили в службе.

Схема была проста. Мужчина запаковал все в посылки и отправил их в Китай прямиком из Йошкар-Олы. Речь идет о боевом защитном нагруднике и гарнитурах с активной системой защиты слуха. При этом контрабандист указал в декларациях, что отправляет в Поднебесную товары гражданского назначения. Хотя понимал, что это не так. Экспертиза также подтвердила, что содержимое посылок относится к «иному вооружению» и представляет собой элементы боевой экипировки военнослужащих России.

Когда все вскрылось, жителя Йошкар-Олы задержали в его родном городе. В беседе с правоохранителями он признался, что до этого успел отправить три такие посылки за границу. Сейчас устанавливаются личности их получателей.

Отметим, что это не единственный случай, когда после начала СВО жители России нарушали закон занимаясь контрабандой военной экипировки. Так, к жительнице Ростова-на-Дону силовики пришли с обысками. Ее посылки с 70 элементами военной экипировки, которые предназначались для отправки в США, таможенники «завернули» в одном из московских аэропортов.

Ранее на этом попался и житель Казани. Мужчина также попытался отправить амуницию в США. Его задержали. На допросах он рассказал, что находил покупателей в соцсетях.

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