Интерес пользователей ВКонтакте к бизнесу из Казани вырос на 42%. В июле 2023 года сообщества предпринимателей из Казани разместили ВКонтакте на 22% больше постов, чем год назад. Интерес аудитории соцсети к бизнесу в регионе вырос еще стремительнее. Количество переходов на карточки товаров в сообществах, созданных заказов, сообщений и звонков выросло на 42%.

Число бизнес-сообществ, посвященных развлечению и досугу, выросло за год на 17%, а контакты аудитории с ними — в два раза. На втором месте по росту активности пользователей сообщества, продающие одежду, обувь и аксессуары — показатель увеличился за год на 84%. На третьем месте бизнес в категории дом и ремонт с ростом на 28%.

Больше остальных в июле увеличили число постов в ленте соцсети бизнесы, которые продают одежду, обувь и аксессуары — на 79%. Сами пользователи начали на 65% активнее подписываться на бизнес-паблики, связанные с уходом за животными и на 58% на сообщества в категории развлечения и досуг.

ВКонтакте предпринимателям доступны все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете. Достаточно создать сообщество бизнеса и добавить информацию о товарах и услугах. Из него можно бесплатно сделать собственный сайт или полноценный интернет-магазин, через который удобно продавать товары и оказывать услуги. Для продажи товаров в своем регионе и за его пределами предприниматели могут подключить доставку по всей России через партнеров. Увеличивать продажи, аудиторию сообщества и привлекать новых клиентов помогают простые и интуитивно-понятные инструменты платформы VK Реклама. Подробнее о том, как развивать свое дело в интернете — в уроках и полезных материалах обучающей платформы VK для бизнеса.