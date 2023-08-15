«Это не бизнес, это позор»: Казанцы возмущены объявлениями местных девушек о продаже девственности

Эксперт назвала такие объявления маркетинговым ходом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На специализированном сайте по продаже девственности зарегистрировано около 1 500 тысяч молодых девушек из России, готовых лишиться невинности за огромные и не очень деньги. Уж случайно или нет, но жители Казани увидели на ресурсе 36 таких объявлений от местных девушек. Они поделились этим с другими интернет-пользователями. Горожане не скрывают своего возмущения и пишут об этом в соцсетях:

«Ради денег уже совсем с ума сходят»

«Восстановить девственность в клинике стоит 400$, нормальный такой бизнес»

«Это не бизнес, это позор, который ложится на ее семью»

«А потом на следующий день будет бежать в полицию: «Ой, меня изнасиловали»?»

«Проститутки были, есть и будут. Тут удивляться нечему»

ДО 500 000 ДОЛЛАРОВ США

Мы сначала не поверили всему этому, но все же изучили интернет-ресурс на предмет наличия в нем анкет из Казани. Да, они есть, но на многих стоит пометка: «Фотографии и документы не подтверждены». К тому же, имена у всех девушек явно вымышленные, их лица, видимо, по правилам сайта закрыты. При этом они должны при регистрации оставить для подтверждения личности фото своего паспорта, можно прикрепить и медицинскую справку о девственности.

Одна из тех, чьи документы не подтверждены, некая Kata. Девушка пишет, что ей 23 года и параметры ее фигуры 88/73/93. Свою невинность незнакомомоу мужчине она готова продать за 100 000 долларов США. При этом высшая планка тут пока не превышает 500 000 долларов. О себе Kata рассказывает, что она любит прогулки, книги про любовь, романтику, цветы, подарки и внимание. И да, готова поехать в Германию. Похоже больше на объявление с сайта знакомств, не правда ли?

Остальные объявления похожи одно на другое. Только цена за невинность разница. То 95 000 долларов США, то 2 500, а то и 1 800 долларов. Последняя указанная сумма, согласно объявлению, девушке нужна для поступления в вуз.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Конечно же, любой мужчина в душе хочет себе нетронутую девушку, чтобы быть у нее первым и последним. Вот только девственность в 2023 году скорее редкость, чем обыденность. Отвечая на вопрос, является ли это маркетинговым ходом, скажу – да! Может ли девственность быть восстановленной, особенно у девушек за 20? Вполне вероятно» – высказалась казанский психолог Юлия Кузнецова.

По ее мнению, женщины торгуют своей невинностью, прекрасно понимая о том, что сейчас она на вес золота. Соответственно, и цены загибают такие. Проще говоря, типичные рыночные отношения, где в качестве товара выступает собственное тело. Другой вопрос, а кто из казанских мужчин согласится на такие условия сделки?

«В Казани менталитет таков, что мужчины особо не хотят тратиться на женщин. Я даже не знаю, кто из местных купит у этих девушек девственность за сотни тысяч долларов. Расчет скорее на иностранных клиентов, вот они горазды на такое», - подытожила казанский психолог.

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